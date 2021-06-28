大叔的愛｜劇情預告 德斌鮮花攻勢向Edan示愛

由黃德斌﹑MIRROR成員Edan(呂爵安)﹑Anson Lo(盧瀚霆)﹑簡慕華﹑邱士縉(Stanley)等合演的港版《大叔的愛》，將於今晚(28日)在ViuTV首播。

劇集改編自日版《大叔的愛》，由黃德斌演大叔的反差萌充滿驚喜，將與Anson Lo演的凌少牧(阿牧)和Edan演的田一雄上演三角hehe戲碼。首集已有德斌在巴士上熊抱Edan、獻花示愛的情節；Edan騷肌、Anson Lo浴室獻吻表白、Edan高呼我愛大波妹的情節亦會接續以來。



首個星期的劇情大綱講述單身、異性緣欠奉的地產代理田一雄(阿田)，意外發現由黃德斌演的模範丈夫與上司翟國強(KK)存有大量偷拍他的相片，KK見秘密敗露，索性向阿田示愛表白，並向結婚廿年的妻子Francesca(簡慕華飾)提出離婚。另一方面，阿田的姊姊因懷孕而要離家養胎，正在尋覓住處的新同事阿牧搬到阿田家住。當阿田苦惱該如何應對KK時，暗戀他的阿牧亦表露心意，更與KK展開激烈的芳心爭奪戰，搞到阿田大崩潰。

阿田經青梅竹馬朋友梓芊(徐㴓喬飾)的指點，理解自己對KK僅屬對上司的尊敬與崇拜，打算拒絕KK的心意。同時，阿田發覺即使抗拒與男生交往，但對他瞭若指掌、照顧周到的暖男阿牧，早已進駐他的心房。面對突如其來的「桃花運」，阿田難以抉擇。