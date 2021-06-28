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大叔的愛｜劇情預告 德斌鮮花攻勢向Edan示愛
18 小時前
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大叔的愛｜劇情預告 德斌鮮花攻勢向Edan示愛
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黃德斌演的KK是眾人眼中的模範上司。
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黃德斌擁Edan入懷。
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Edan演的阿田，無意間發現KK手機內，竟有偷拍自己的照片。

由黃德斌﹑MIRROR成員Edan(呂爵安)﹑Anson Lo(盧瀚霆)﹑簡慕華﹑邱士縉(Stanley)等合演的港版《大叔的愛》，將於今晚(28日)在ViuTV首播。

劇集改編自日版《大叔的愛》，由黃德斌演大叔的反差萌充滿驚喜，將與Anson Lo演的凌少牧(阿牧)和Edan演的田一雄上演三角hehe戲碼。首集已有德斌在巴士上熊抱Edan、獻花示愛的情節；Edan騷肌、Anson Lo浴室獻吻表白、Edan高呼我愛大波妹的情節亦會接續以來。
 

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正在尋找新居的阿牧將搬到阿田家同住。
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兩人放工後相遇，阿田得知阿牧正在尋找住處，建議他分租自己的單位
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Anson Lo演的阿牧是暖男一名，會買餸親自下廚。
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阿牧租住阿田的單位，對阿田照顧周到。

首個星期的劇情大綱講述單身、異性緣欠奉的地產代理田一雄(阿田)，意外發現由黃德斌演的模範丈夫與上司翟國強(KK)存有大量偷拍他的相片，KK見秘密敗露，索性向阿田示愛表白，並向結婚廿年的妻子Francesca(簡慕華飾)提出離婚。另一方面，阿田的姊姊因懷孕而要離家養胎，正在尋覓住處的新同事阿牧搬到阿田家住。當阿田苦惱該如何應對KK時，暗戀他的阿牧亦表露心意，更與KK展開激烈的芳心爭奪戰，搞到阿田大崩潰。

 

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黃德斌獻上鮮花向Edan示愛。
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上司突然表白，阿田不知所惜。

阿田經青梅竹馬朋友梓芊(徐㴓喬飾)的指點，理解自己對KK僅屬對上司的尊敬與崇拜，打算拒絕KK的心意。同時，阿田發覺即使抗拒與男生交往，但對他瞭若指掌、照顧周到的暖男阿牧，早已進駐他的心房。面對突如其來的「桃花運」，阿田難以抉擇。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/大叔的愛｜劇情預告-德斌鮮花攻勢向edan示愛-273689
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