大叔的愛｜挑戰黃德斌 Edan著婚紗咬手指：想娶我嗎？

ViuTV的劇集《大叔的愛》昨日播出超重口味一集，劇情提及Edan呂爵安扮演的「田田」幻想KK（黃德斌飾）著婚紗，由於德斌不但破天荒著婚紗，更佩戴小后冠及耳環，之後張開雙手撲向鏡頭，整個畫面極度震撼，網民更是洗版式討論。

劇集播畢後，Edan隨即在社交平台上載多張穿著婚紗的照片，更擺出多個不同甫士，當中包括咬手指及展示肌肉。他留言寫道：「小田子要嫁人了，我諗都應該係世上最核突同最摟打嘅新娘！想娶我嗎？」由於Edan的造型加甫士太爆笑，不少網民看到拳頭都硬了，就連圈中多位藝人也大叫受不了。不過亦有網民認為論震撼度，遠遠不及德斌的造型來得「嚇人」。

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