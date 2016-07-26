大叔的愛｜港版近乎100%還原 Edan表情絕不輸俾田中圭

ViuTV向日本購入BL神劇《大叔的愛》版權，首集昨日播出，片中無論人物、公司、對白均跟足原作，可見ViuTV非常認真。

日版首集劇情一樣提及飾演地產經紀的「春田創一」田中圭在公司表現很差，但仍獲上司器重，吉田鋼太郎扮演的黑澤部長在公司意外碰到春田的手，隨即有觸電感覺，而港版亦跟足日版，但就增添了其他畫面用作描述黃德斌這位上司內心的喜悅。

日版首集亦有提到春田在巴士上被誤認為猥褻佬，幸得部長出現及時化解，之後二人在巴士上的身體接觸，令部長更是重拾戀愛感覺。港版亦都跟足，唯加入了小朋友出現，用作解釋為何Edan會被認為色狼的原因。此外，部長與太太慶祝結婚周年，送花為太太製造驚喜，日版的黑澤部長表現心事重重，而港版的德斌則非常享受與太太簡慕華的時光，兩個版本的慶祝地方也有不同，日版在餐廳，而港版則在屋企。

其後Anson Lo登場的畫面亦與日版的林遣都扮演的牧凌太相若，就連Edan在公園要求同住，拍攝的分鏡、對白內容亦都跟足日版。之後Anson Lo搬到Edan家中，並把凌亂不堪的家打掃乾淨，二人同枱食飯，Edan驚訝對方的廚藝，浮誇表情也絕不輸給田中圭。

日版提到田中圭因為在公司OT，意外發現部長給他的意見，以及一場辦公室內的誤會場口，港版也還原整個部份，不同的是日版是部長最後靠訊息告之田中圭的衣服上仍有招紙未撕除；港版則是德斌大叫入電梯，告之Edan背後被貼上A0的招紙。