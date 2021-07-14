大叔的愛｜牧田天橋道別 Edan貼合照：能給我一次機會嗎？(有片)

掀起全城熱話的ViuTV劇集《大叔的愛》明天大結局，昨晚播出的第13集，阿牧(盧瀚霆飾) 得知阿田(呂爵安飾)可能與KK(黃德斌飾)往台灣為公司開荒，與梓芊(徐㴓喬飾)在碼頭狂叫發洩情緒。阿田在梓芊的「瞓話」下，決定鼓起勇氣向阿牧提出復合要求，阿牧壓抑對阿田的感情，即使阿田絕望呼喊：「走咗返唔到轉頭！」阿牧頭也不回地決絕離去，心灰意冷的阿田決定答應KK往台灣。劇集播出後，Edan在社交平台上載多張阿牧與阿田的即影即有合照，寫道：「能給我一次機會嗎？#大叔的愛 #最後兩天」道盡對劇集不捨之情。

《大叔的愛》劇透：弊傢伙！KK求婚了

今晚(15日)播出的第14集，講到阿田與KK來到台灣新公司，某天，辦公室有客人委託找房子，但預算有限；阿田想起到一個合乎價格的舊單位並前往查探，但期間怪事連連，嚇壞了阿田。KK剛好趕到，雖然內心恐懼，但在阿田面前強裝大膽，向著空無一人的房子大罵，表示如果真的有鬼，就來纏上他，不要傷害阿田。經過凶宅一事後，KK發起高燒，無法上班。阿田細心照料著KK，笨手笨腳地做飯、收拾家居，卻弄巧反拙。KK深受感動，再次向阿田表白，阿田一臉愕然……經過在台灣共處的不少時日，KK在餐廳裡悉心安排，準備向阿田求婚，製造驚喜；阿田在圍觀人士的喜慶氛圍下衝口而出下答允。KK打算與阿田回港，辧一個簡單而隆重的婚禮。