大叔的愛｜黃德斌諗過辭演部長 簡慕華大讚老友少女表情好好笑

由黃德斌﹑Edan(呂爵安)﹑Anson Lo(盧瀚霆)﹑簡慕華﹑邱士縉(Stanley)等合演的港版《大叔的愛》，將於明晚(28日)晚在ViuTV播映。昨(26日)晚先播出《大叔的愛製作特輯》，分選角篇﹑搞笑篇﹑合作篇和演技篇。

向來甚少演喜劇的黃德斌特地為角色留鬍子，表情多多，笑起來的樣子非常有喜感，導演郭家禧表示，「想食個『反差』，佢平時俾人幕前印象都係硬漢子。」監製暨編審盧思麟則說：「原著中係幽默感好強角色，佢(德斌)做一啲少女嘅表情，現場睇已經覺得好好笑，就係想佢豁出去，做一啲少女表情，佢信任我哋嘅話，出嚟效果一定好。」

德斌則表示，「我甚至乎同導演講，你對我有咁大信心咩？係咪應該換人呢？我曾經同導演講過，導演同監製就話：『係你呢﹗』」作為演員，他認為，「既然人哋有信心去做嘅時候，咁自己係咪都應該去Explore一下以前黃德斌未做過嘅嘢，然後今次去嘗試一下呢？我演戲咁多年，今次係難忘經驗，好大挑戰，我甚少拍喜劇，通常演壞人或苦情戲，成個過程我都唔敢睇Playback，佢哋就不停笑，今次留鬚有少少喜感，有啲意想不到造型。」

在劇中扮演德斌太太的簡慕華，今次是第四度扮演夫妻，她也大讚德斌的表現好好笑︰「我未見過德斌會做呢啲咁嘅表情同動作！鍾意嗰個男仔嘅表情、動作、說話，佢都做到曬出嚟，見到佢咁嘅表現，其實我係覺得好好笑囉！」