大叔的愛｜Anson Lo獻吻：「我都有大支嘢！」 黃德斌FF與Edan浪漫吹波波

日前首播的ViuTV劇集《大叔的愛》，黃德斌少女含春的演出，火速在網上洗板，今日接力的有Edan(呂爵安)與Anson Lo(盧瀚霆)的浴室之吻，令不少鏡粉睇到心跳加速，Edan在社交平台上載咀嘴劇照，留言「我的螢幕初吻咁就冇咗⋯⋯啊牧你好過分！！」兩集接連掀起熱話，有報道指第一集收視高達8.7點，成為ViuTV開台以來，最高收視的劇集。

昨晚(29日)播出的第二集，鋪排KK(黃德斌飾)、阿田(Edan飾)與阿牧(Anson Lo)的HeHe三角戀正式展開。向阿田表白後的KK，與太太慶祝結婚20周年，當太太吹波波、吃街頭小食時，他卻在腦海FF(幻想)太太是阿田，Edan繼續以浮跨表情還原田中圭的角色，黃德斌瞬間演繹失望與懷春的變化，實力演員果然冇得輸。

今晚戲肉是浴室強吻，話說阿田在地產展銷會上，眼見招牌從高處墮下，飛身「英雄救美」，以致受傷入院，令KK與阿牧擔心不已，KK更是情不自禁攬住阿田，搞到阿田一秒心動，這一切看在阿牧眼裡，不是味兒。兩人回家後，阿田洗澡時忘了拿毛巾，阿牧按奈不住衝入浴室強吻阿田，「我知你鍾意大波，但我都有大支嘢，你想唔想想試下？」這幕跟足日版《大叔的愛》的情節，看到鏡粉們尖叫，不過翌日阿牧又若無其事煮早餐，令阿田疑惑又苦惱。片尾彩蛋除了有NG片段，還有阿牧照顧醉酒阿田的片段，觀眾以「男友/女友」視角近距離被照顧，跳到個心卜卜跳。而曾經在個人演唱會跟Anson Lo 大連貼身熱舞的Serrini就在社交平台留言，「依家睇到蛋大家明唔明我尾場哄到好埋個感受」。