大叔的愛｜Anson Lo爆田牧激吻仲有加甜版 Edan：電影版由呢幕開始

ViuTV話題劇集《大叔的愛》前晚大結局，KK(黃德斌飾)讓愛鼓勵阿田(呂爵安飾)向阿牧(盧瀚霆飾)表白，阿田與阿牧有情人終成眷屬，劇集以沙發上田牧連環激吻結束。劇集播畢後一眾演員在facebook Live分享感受，並且呼籲觀眾集氣開拍電影版，延續各人超越性別、年齡界限的愛情故事。作為香港首齣打正旗號的BL劇(Boy’s Love)，Edan認真表示，《大叔》的成功代表大眾已開通對同性戀的接受程度，意義重大。當晚開live高峰期有逾四萬人觀看。

田牧之吻在網上洗版，Anson Lo就大爆劇終的田牧之吻共拍了3個版本，除了劇集播中的唯美激吻版，另外還有蜻蜓點水式，以及加甜的濕吻版，當眾人起哄要以彩蛋形式播出時，Anson Lo就建議「如果想睇激烈啲，大家就集氣拍第二季或電影版。」Edan立即和應，「若開拍電影版，就由呢幕開始。」不過Anson Lo他戴定頭盔說：「唔係慾仙慾死，係雙方個嘴嘅movement有少少交錯。」Edan表示拍這一場戲最難忘，事前看了日版很多次，希望能從中取經，「我哋睇日版時覺得呢幕唔夠Sweet，所以港版一定要甜過日本，記得當時全場工作人員睇到啲表情乸埋一嚿。」

開live期間，監製盧思麟突然加入問：「集氣開電影版好不好？」眾人興奮叫好，並齊齊構想電影版劇情，包括Stanley與簡慕華濕吻、KK與Darren發展，簡慕華與徐㴓喬先後舉起寫有「電影版CONFIRMED」的紙，練美娟亦笑言，「講咗就當係！」仿佛真的落實開電影版。

《大叔》的愛觸及不同年齡的男男同性戀、姊弟戀，劇中人物個個就如日常生活的平凡人物，打破了常見於電視劇的「妖魔化」形象，並且成功入屋取得空前的成功，Edan表示：「梁祖堯同我講拍《大叔的愛》嘅意義，始終同性戀喺以前未必會公開討論，莫講話劇集擺明用來做主軸，《大叔》嘅成功除咗一眾演員好開心，都代表緊大眾對(同性戀)嘅接受程度已經開通咗，我覺得呢個意義係好重大。」