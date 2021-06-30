大叔的愛｜Anson Lo霸氣鬧完德斌大叔 再爆粗吻Edan

ViuTV的港版《大叔的愛》昨晚(6月30日)播放第三集，上集Anson Lo(盧瀚霆)在浴室強吻Edan(呂爵安)的截圖，在網上火速洗版，今集最受關注是是兩男在天台攤牌爭Edan的一場戲。Anson Lo面對演戲經驗豐富的黃德斌亦無怯場，溫柔又不失霸氣，後段他與Edan認真表白後攤牌，爆粗罵「你真係好X街！」繼而情深一吻Edan前額，非常虐心。

兩男互相「偷襲」 爭做「巨龍」

今集講到阿田(Edan飾)被阿牧(Anson Lo飾)強吻後，大感困惑，向主任Darren(陳子豐飾)探聽意見，及後阿牧主動解釋說：「上次玩吓之嘛，點知你驚成咁嘅啫？」阿田才放下心頭大石，並笑說表示，「本田少六嚿腹肌又濕身，驚你把持唔住！」阿牧再說：「慳啲啦！腹肌我大把啦！」兩個男生互相「偷襲」，他更自誇說，「啲大支嘢，我唔啱㗎！都未見識過乜嘢叫『巨龍』。」Edan的S形的扭曲姿勢，叫人笑破肚皮。

天台爭「田」戰

接著KK(黃德斌飾)精炮製「TIN」字愛心便當，跟阿田在天台「午餐約會」，KK回想對阿田心動的情景，他更挨在阿田的膊頭上說：「我是你的灰姑娘，你是我的白馬王子。」其間阿牧突然出現，直指KK弄得阿田很煩惱、很不自在，又自爆與阿田同居，對其生活暸如指掌，兩人互數阿田的優點缺點，水火不融，弄得阿田高呼「我淨係鍾意大波妹」，3人不歡而散。

友達以上

阿田放工後在酒吧遇到飲悶酒的阿牧，直斥他阿牧弄得場面一團糟，阿牧爆出一句「我真的喜歡你」後，更被阿田指責他接近自己，而大獻殷勤，阿牧氣得拋下一句「我盡快搬走」後奪門而出。阿田被梓芊罵醒後，四處尋找阿牧，終找到阿牧，並跟他搞不懂自己，「只知我我需要你」，並問他如果做朋友可否繼續齊住，原定算離開的阿牧轉身跟他說，「你真係好X街。」然後走上前輕吻阿田的前額，表示願留下，但已不能單純的做回朋友，兩人關係升級至「友達以上，戀人未滿」。劇集播出後，不少粉絲讚Anson Lo演戲大有進步，串嘴霸氣兼內心戲也都演得有板有眼。