Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
大叔的愛｜Anson Lo霸氣鬧完德斌大叔 再爆粗吻Edan
6 小時前
#Hashtags
大叔的愛黃德斌EdanAnsonlo呂爵安盧瀚霆
大叔的愛｜Anson Lo霸氣鬧完德斌大叔 再爆粗吻Edan
news-images
Anson Lo輕吻Edan，表示做不回朋友。
 news-images
黃德斌輕依Edan的膊頭說：「我是你的灰姑娘，你是我的白馬王子。」

ViuTV的港版《大叔的愛》昨晚(6月30日)播放第三集，上集Anson Lo(盧瀚霆)在浴室強吻Edan(呂爵安)的截圖，在網上火速洗版，今集最受關注是是兩男在天台攤牌爭Edan的一場戲。Anson Lo面對演戲經驗豐富的黃德斌亦無怯場，溫柔又不失霸氣，後段他與Edan認真表白後攤牌，爆粗罵「你真係好X街！」繼而情深一吻Edan前額，非常虐心。

兩男互相「偷襲」 爭做「巨龍」

今集講到阿田(Edan飾)被阿牧(Anson Lo飾)強吻後，大感困惑，向主任Darren(陳子豐飾)探聽意見，及後阿牧主動解釋說：「上次玩吓之嘛，點知你驚成咁嘅啫？」阿田才放下心頭大石，並笑說表示，「本田少六嚿腹肌又濕身，驚你把持唔住！」阿牧再說：「慳啲啦！腹肌我大把啦！」兩個男生互相「偷襲」，他更自誇說，「啲大支嘢，我唔啱㗎！都未見識過乜嘢叫『巨龍』。」Edan的S形的扭曲姿勢，叫人笑破肚皮。

news-images
這一幕令KK愛上阿田。
 news-images
Anson Lo在浴室強吻Edan後，主動解釋只是說笑，兩人互相「偷襲」，Edan的趣怪動作笑死人。

天台爭「田」戰

接著KK(黃德斌飾)精炮製「TIN」字愛心便當，跟阿田在天台「午餐約會」，KK回想對阿田心動的情景，他更挨在阿田的膊頭上說：「我是你的灰姑娘，你是我的白馬王子。」其間阿牧突然出現，直指KK弄得阿田很煩惱、很不自在，又自爆與阿田同居，對其生活暸如指掌，兩人互數阿田的優點缺點，水火不融，弄得阿田高呼「我淨係鍾意大波妹」，3人不歡而散。

news-images
在天台爭「田」戰」上，阿牧在大叔前宣示主權，直言喜歡阿田。＿
 news-images
Anson Lo 對面黃德斌仍不覺怯場。
 news-images
Anson Lo 與 黃德斌勢成水火，Edan崩潰大叫。
 news-images
Edan 崩潰大叫「我只鍾意大波妹」
 news-images
兩人爭持間將Edan推開。

友達以上

阿田放工後在酒吧遇到飲悶酒的阿牧，直斥他阿牧弄得場面一團糟，阿牧爆出一句「我真的喜歡你」後，更被阿田指責他接近自己，而大獻殷勤，阿牧氣得拋下一句「我盡快搬走」後奪門而出。阿田被梓芊罵醒後，四處尋找阿牧，終找到阿牧，並跟他搞不懂自己，「只知我我需要你」，並問他如果做朋友可否繼續齊住，原定算離開的阿牧轉身跟他說，「你真係好X街。」然後走上前輕吻阿田的前額，表示願留下，但已不能單純的做回朋友，兩人關係升級至「友達以上，戀人未滿」。劇集播出後，不少粉絲讚Anson Lo演戲大有進步，串嘴霸氣兼內心戲也都演得有板有眼。

news-images
阿田指責阿牧令為親近他大獻殷勤。
 news-images
Anson Lo溫柔地罵Edan「你真係好X街」後，獻上深情一吻。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/大叔的愛｜anson-lo霸氣鬧完德斌大叔-再爆粗吻edan-274086
#Hashtags
大叔的愛黃德斌EdanAnsonlo呂爵安盧瀚霆
Am730

《戲曲天地》粵劇的美學——粵曲「梆黃」特色

為愛犬作歌 林夏薇生日收禮︰金豬手術成功！

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
《戲曲天地》粵劇的美學——粵曲「梆黃」特色
Am730
Am730
為愛犬作歌 林夏薇生日收禮︰金豬手術成功！
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多