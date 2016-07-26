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大叔的愛｜Anson Lo與Edan登上外媒報道 《Variety》介紹港版《大叔的愛》
4 小時前
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大叔的愛Ansonlo盧瀚霆呂爵安Edan黃德斌BL劇ViuTVVariety
大叔的愛｜Anson Lo與Edan登上外媒報道 《Variety》介紹港版《大叔的愛》
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Anson Lo和Edan登上《Variety》娛樂版。

由MIRROR成員Edan(呂爵安)、Anosn Lo(盧瀚霆)和Man爆的演技派黃德斌合演的港版《大叔的愛》，自開播以來掀起全城熱話，不少觀眾更是一家大細都追看。作為香港首套開宗明義的BL(Boy’s Love)電視劇，連美國《Variety》的娛樂版都有介紹，內文更提及Anson Lo獲粉絲斥資過百萬慶祝生日。

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報道內文亦有提及Anson Lo粉絲為他舉辦的慶生活動。
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7月14日的《Variety》娛樂版介紹港版《大叔的愛》。

有關報道刊登於上周三(14日)的《Variety》，內容介紹港版《大叔的愛》是香港電視史上首套以男男同性戀作主軸的劇集，並且取得ViuTV開台以來最高收視，內文亦有介紹3位主要演員，其中提及Edan和Anson Lo均是來是12人的男子組合MIRROR。

同時，報道也指出劇集令演員人氣急升，Anson Lo的忠粉更豪擲逾一百萬港元($129,000)，購下巨型廣告、電子廣告等為偶像慶祝生日。

 

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Anson Lo為答謝粉絲支持，親自到廣告牌前打卡。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/大叔的愛｜anson-lo-與edan登上外地娛樂版-《variety》介紹港版《大叔的愛》-276294
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