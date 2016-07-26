大叔的愛｜Anson Lo與Edan登上外媒報道 《Variety》介紹港版《大叔的愛》

由MIRROR成員Edan(呂爵安)、Anosn Lo(盧瀚霆)和Man爆的演技派黃德斌合演的港版《大叔的愛》，自開播以來掀起全城熱話，不少觀眾更是一家大細都追看。作為香港首套開宗明義的BL(Boy’s Love)電視劇，連美國《Variety》的娛樂版都有介紹，內文更提及Anson Lo獲粉絲斥資過百萬慶祝生日。

有關報道刊登於上周三(14日)的《Variety》，內容介紹港版《大叔的愛》是香港電視史上首套以男男同性戀作主軸的劇集，並且取得ViuTV開台以來最高收視，內文亦有介紹3位主要演員，其中提及Edan和Anson Lo均是來是12人的男子組合MIRROR。

同時，報道也指出劇集令演員人氣急升，Anson Lo的忠粉更豪擲逾一百萬港元($129,000)，購下巨型廣告、電子廣告等為偶像慶祝生日。