大叔的愛｜Edan拍醒熟睡阿牧 Anson Lo預告明晚分享初吻片

由盧瀚霆(Anson Lo)及呂爵安(Edan)主演的《大叔的愛》於上周五大結局，不少觀眾至今依依不捨，更不停loop二人咀嘴的片段。在劇中扮演「阿牧」的Anson Lo今日上載拍攝幕後花絮，在化妝室熟睡的他被Edan拍了右面一下，之後Edan見對方未醒，再拍埋左面，Anson Lo醒來面露無奈表情，Edan即時轉身走人。

Anson Lo留言說︰「阿牧表示，其實我每日都好認真工作養你，仲要早起身煮埋早餐俾你食。你乖少少好冇？ 聽晚(19日)8pm Anson Lo Youtube Channel初吻Vlog～有冇人想睇？」不少人留言表示想看，而Edan則留言說︰「打者愛也。」

另外，Anson Lo在結局播出之後，在社交平台寫下千字文剖白他演「阿牧」的心路歷程，他說︰「多謝『阿牧』教咗我好多嘢。好早前我講過『每個人都需要一個阿牧』，因為佢令我明白日常生活上待人處事可以再多啲企喺人哋角度諗、多啲照顧身邊嘅人、佢對愛情嘅執著，同埋提醒我係時候要認真學下煮嘢食。 感激大家對我嘅包容，演戲上有太多地方要學習同努力。希望大家感受到港版大叔的愛嘅認真同埋背後意義，感受到每一個角色嘅投入。」