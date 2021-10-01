大叔的愛｜Edan撰1800字長文找數 試過唔敢睇渣田：怕批評就唔會進步

港版《大叔的愛》於7月中已播畢，劇集令黃德斌、Edan(呂爵安)和Anson Lo(盧瀚霆)人氣急升，更衝出香港登陸原播地日本，劇中「田牧」CP深得民心。事隔3個月，早說過會分享拍《大叔》感受的Edan，昨晚終於「扚起心肝」找數，在社交平台細訴演「田一雄」的心路歷程。Edan自嘲可能DSE中文成績一般，雖曾多次動筆但因太花時間而擱置，直至前日終醒覺再拖可能新劇《iSwim》播映都未寫好，即使自知「好多口水廢話再加選擇困難症」，決定犧牲忙裡偷閒的打機時間，花了兩小時完成撰寫1,800字長文的「壯舉」，最搞笑是他邊寫邊記下時間，爵屎(粉絲暱稱)笑指二千字文粒粒皆辛苦，很有「爵安」特色。

心口掛住「阿牧」

原來早於去年拍攝《男排女將》時(3月)Edan與Anson Lo已被選中演《大叔的愛》，他透露兩劇的幕後班底大致相同，有幾位更是由他首套劇集《娛樂風雲》開始，見證著他的成長。他感激監製Tommy(盧思麟)和導演ck(郭家禧)起用新人，並感激前輩德斌「大叔」分享演戲經驗，「教我好多嘢，就好似個爸爸咁，超溫暖。」至於「阿牧」Anson Lo，他雖說不多講，但表示「希望未來我哋都可以繼續一齊進步一齊support住大家。」並上載一張心口掛住「阿牧」的照片，非常窩心。

「渣田」係扺嬲

接著，Edan開始分享演田田的心路，他形容遇到田一雄是「幾生修來的福」，起初睇原版已經「嘩，好好睇，好好笑，好想做！」但首次擔正又擔心毀了整套劇。雖然劇集大受歡迎，他坦言也看到不少批評，「去到後尾甚至唔係好敢睇返自己，就索性唔睇算。」及後才想通要面對不同意見，經驗不足就更須汲取教訓，「每一次嘅拍攝同演出都係一個經驗嘅累積，如果我因為驚做得唔好驚比人話，就永遠都進步唔到。」故此，對於被指是「渣田」，Edan認為觀眾投入才會著緊角色，他半說笑指，「我自己睇都心諗：『啊田你做乜_啊』，係扺嬲嘅！同埋講真……小弟都係跟劇本做姐 (kidding la~)」最後他認真表示，「不過我事後都有諗過其實有啲地方係自己可以控制到，可能個語氣唔同少少已經冇咁[渣]，但拍嘅時候自己又察覺唔到，所以都係嗰句，經驗。」他承諾會繼續在演員路上努力，讓觀眾看到持續進步和不同面向的爵安。」