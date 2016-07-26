大叔的愛｜Edan表情包大放題 少女情懷黃德斌網民睇到尖叫

由黃德斌﹑MIRROR成員Edan(呂爵安)﹑Anson Lo(盧瀚霆)﹑簡慕華﹑邱士縉(Stanley)等合演的港版《大叔的愛》，將於昨晚(28日)在ViuTV首播。首集劇情節展明快，笑位豐富，被監製盧思麟讚擁有周星馳的特質的Edan，表情包大放題，除了最擅長的反白眼，飲醉酒𦧲地、發現被上司偷拍、被示愛，貫徹「零偶包」作風。而向來演硬漢的黃德斌演活少女心，超強的反差萌非常搶fo，獲網友大讚喜感爆燈，睇到尖叫，更有留言稱他是被大台耽誤的喜劇演員。

首集講述任職地產經紀的阿田(Edan飾)獲上司KK(黃德斌飾)包容，獨居的阿田發現新入職的阿牧(Anson Lo飾)既入得廚房又準備搬居，邀請租住自己的單位，兩人開始「同居」生活。另外，阿田偶然發現KK的手機，竟私藏大量自己的偷拍照，大為吃驚，後來得知他與結婚廿載的太太非常恩愛，才放下戒心。怎料KK突然約他到中環海濱，並拿著大束紅色玫瑰花向他示愛說：「田田 I love you」，更說為了阿田準備跟太太離婚，當阿田不知所措時，KK情深地向他說「我等你」，阿田嚇得崩潰跪在地上。58歲的黃德斌演備受尊敬的上司KK，當望著阿田即散發少女味，含情脈脈又笑瞇瞇的示愛場面，配合心心背景，網民like爆，並對突破戲路的黃德斌非常受落，留言讚他「舉手投足都好有喜感」、「終於唔係冇表情嘅角色」、「萌爆大叔睇到我尖叫」、「被大台耽誤的黃德斌」。至於演暖男阿牧的Anson Lo雖未算很搶鏡，但依然很charm，相信第二集浴室示愛會有更大發揮。