大叔的愛｜Edan騷肌教P圖 Anson Lo：點解show得咁cute

ViuTV劇集《大叔的愛》掀起久違了的追劇熱潮，戲中演員知名度大增，兩位演阿田與阿牧的MIRROR成員Edan(呂爵安)和Anson Lo(盧瀚霆)，昨午「情侶檔」出巡更是迫爆商場，當晚兩人分別在社交平台的限時動態多謝「神徒」和「爵屎」(粉絲暱稱)撐場，Edan更騷肌大派福利，向來鬼馬的他更附送「P圖教學」，示範如何「有啲料到」地曬肌。Edan出po後，「男朋友」Anson Lo火速留言，「Show 肌都咁cute㗎咩你～」兩人公開打情罵俏，真係sweet sweet。不得不提，「教主」Anson Lo亦在社交平台分享主唱片尾曲《不可愛教主》的心聲，並預告今晚10時開Live，「神徒」要坐定定了。

Edan在社交平台上載「P圖」前後的曬肌圖，以及一段拍攝《大叔的愛》時的操肌短片，他「爵安首次下海曬肌之[深夜。。。。P圖放送]」作題，示範如何P出6舊腹肌的線條，貼示就是「對比度 100/飽和度 100/清晰度 100」

接著他認真分享心聲，「好啦其實從來冇諗過要練到好fit，6舊腹肌咁，因為覺得冇必要，自問又不是曬身材的料子，所以不嬲都係健康正常身形就算數。」不過當知道拍《大叔的愛》要半裸上身，才決心控制飲食，時刻操練，務求消滅肚腩，「就算[大叔]每日由朝拍到晚，有幾次凌晨返到去都唔瞓住，點都操一陣飲埋奶粉先瞓，都真係幾癲。雖然最後都唔算好fit，但應該都係我24年嚟最fit嘅一次，有限時間內都算係咁啦我收貨㗎啦。話哂我都唔係賣肉嘅，同埋說服自己：啊田好哋哋點會咁大隻㗎呢？(但嚟緊工作需要必須操到好fit，希望變到大隻安)，Edan出po後，除了「教主」回覆，還有Jeremy留言指他「照騙」、「巨龍」Stanley、「正印」小儀亦有留言回應。

最後，他特別鳴謝爵媽每天炮製「愛心盒」給他，並說明「因為冇飯所以唔叫愛心飯盒」並hashtag#點解我哩排成日要除衫#我明明唔大隻 #個個話我瘦到乜咁 #時日無多要瘋狂操 #一日可唔可以有48小時。