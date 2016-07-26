大叔的愛｜kiss到上癮？Anson Lo同Edan咀足8 take

《大叔的愛製作特輯》昨日播出，劇中兩位男主角Edan(呂爵安)﹑Anson Lo(盧瀚霆)大談拍攝趣事。Edan表示難忘拍攝除衫戲，他認為不是劇情難忘，而是身邊人的反應，而他為了上鏡看上去身材不俗，更在埋位前不停做掌上壓又舉木箱操肌，拍攝花絮亦拍到有化妝師為Edan的手臂及胸肌打上陰影。

提到二人的咀戲，其中一場於中環街頭拍攝，Anson Lo在鏡頭面前表示點到唐突，沒料到Edan在其身後嘟咀並借意錫Anson Lo，對方大感無奈稱︰「唉，救命！不嬲我都有少少嫌佢個咀！」之後Edan說︰「佢喺度嫌三嫌四，不知幾多人恨有呢個機會，身在福中不知福！」但他們都非常是由好友擔任拍擋，否則會感到尷尬及難以盡情演繹。他們又指在埋位前不停試咀，希望拍出感覺。Anson Lo說︰「試到個Point係大家覺得你哋試完未？仲要錫多幾多次？係咪錫上癮？」其中一場咀戲更拍足8 take，Edan說︰「如果連麻甩佬睇完都唔覺嘔心就掂，其實自己睇返都會尖叫！」