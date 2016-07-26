Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
大叔的愛｜kiss到上癮？Anson Lo同Edan咀足8 take
13 小時前
#Hashtags
大叔的愛呂爵安盧瀚霆Anson LoEdan
大叔的愛｜kiss到上癮？Anson Lo同Edan咀足8 take
news-images
兩個食花生咁，原來重溫他們的咀戲。

《大叔的愛製作特輯》昨日播出，劇中兩位男主角Edan(呂爵安)﹑Anson Lo(盧瀚霆)大談拍攝趣事。Edan表示難忘拍攝除衫戲，他認為不是劇情難忘，而是身邊人的反應，而他為了上鏡看上去身材不俗，更在埋位前不停做掌上壓又舉木箱操肌，拍攝花絮亦拍到有化妝師為Edan的手臂及胸肌打上陰影。

news-images
為了拍攝除衫戲，Edan落足不少功夫。
 news-images
Edan埋位前狂做運動谷肌。
 news-images
當然也要靠後期加工。

提到二人的咀戲，其中一場於中環街頭拍攝，Anson Lo在鏡頭面前表示點到唐突，沒料到Edan在其身後嘟咀並借意錫Anson Lo，對方大感無奈稱︰「唉，救命！不嬲我都有少少嫌佢個咀！」之後Edan說︰「佢喺度嫌三嫌四，不知幾多人恨有呢個機會，身在福中不知福！」但他們都非常是由好友擔任拍擋，否則會感到尷尬及難以盡情演繹。他們又指在埋位前不停試咀，希望拍出感覺。Anson Lo說︰「試到個Point係大家覺得你哋試完未？仲要錫多幾多次？係咪錫上癮？」其中一場咀戲更拍足8 take，Edan說︰「如果連麻甩佬睇完都唔覺嘔心就掂，其實自己睇返都會尖叫！」

news-images
Anson Lo大感無奈。
 news-images
監製等稱每集都有彩蛋播出。
 news-images
news-images
news-images
news-images
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/大叔的愛｜kiss到上癮？anson-lo同edan咀足8-take-273609
#Hashtags
大叔的愛呂爵安盧瀚霆Anson LoEdan
Am730

網上晒男友合照 珉娥突變小三

3年Long D情玩完 鄧麗欣與王子宣布分手

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
網上晒男友合照 珉娥突變小三
Am730
Am730
3年Long D情玩完 鄧麗欣與王子宣布分手
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多