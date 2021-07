大女曾被斷不過兩歲| 鍾麗淇未有放棄 女兒水中漫步

鍾麗淇和外籍老公Nardone Ruggero的10歲長女Isabella,在6個月大時被診斷患上「四號染色體缺損綜合症」的罕有基因病,手腳無力,自小不能行路及自理,當時醫生更診斷活不過2歲;不過Margaret沒有放棄,兩夫婦努力不懈的悉心照料,Isabella不單成長至今,還可以用鐵架扶助步行。鍾麗淇更不時在社交網貼出Isabella的生活照,鼓勵大家要抱有希望,

昨日,Margaret在社平台上載一家四口去主題樂園,Isabella見到表演相當興奮,Margaret 又帶囡囡去游水,Isabella 靠水力一步一步自己向前行,場面溫馨。Margaret感恩水療法能幫助囡囡康復,留言:「The kids had a blast, and mama was super duper happy cause I got in some physio therapy, sensory, vestibular and visual stimulation and hydro therapy …so check check check!」