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大女曾被斷不過兩歲｜ 鍾麗淇未有放棄  女兒水中漫步
1 小時前
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鍾麗淇Isabella囡囡
大女曾被斷不過兩歲｜ 鍾麗淇未有放棄  女兒水中漫步
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一家四口非常溫馨。(鍾麗淇@Ig）

鍾麗淇和外籍老公Nardone Ruggero的10歲長女Isabella，在6個月大時被診斷患上「四號染色體缺損綜合症」的罕有基因病，手腳無力，自小不能行路及自理，當時醫生更診斷活不過2歲；不過Margaret沒有放棄，兩夫婦努力不懈的悉心照料，Isabella不單成長至今，還可以用鐵架扶助步行。鍾麗淇更不時在社交網貼出Isabella的生活照，鼓勵大家要抱有希望，

昨日，Margaret在社平台上載一家四口去主題樂園，Isabella見到表演相當興奮，Margaret 又帶囡囡去游水，Isabella 靠水力一步一步自己向前行，場面溫馨。Margaret感恩水療法能幫助囡囡康復，留言：「The kids had a blast, and mama was super duper happy cause I got in some physio therapy, sensory, vestibular and visual stimulation and hydro therapy …so check check check!」

 

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女兒患上罕有基因病。(鍾麗淇@Ig）
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多年來鍾麗淇悉心照顧，未有放棄。(鍾麗淇@Ig）
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日前，一家四口更到主題公園遊玩。(鍾麗淇@Ig）
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/大女曾被斷不過兩歲｜-鍾麗淇未有放棄- 女兒水中漫步-275283
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