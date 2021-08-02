大學室友｜Edan孖劍擊手蔡俊彥玩直播合唱 爆對方最鍾意玩poker

香港男子劍擊隊成員蔡俊彥（Ryan）結束東奧賽事後，飛到內地準備另一場的比賽。在酒店隔離的Ryan為了解悶，昨晚再開Live，與大師兄張小倫和吳諾弘進行直播。直播期間，Ryan大學同房室友呂爵安（Edan）亦有收看，Edan 即被邀加入直播，而吳諾弘卻因為肚痛要去廁所退出。

Edan 加人後，收睇人數即由幾千人急升上3萬，直播期間，張小倫大爆Ryan平時會在房間大唱Edan的歌，Edan隨即叫Ryan表演，但Ryan一直推搪，表現尷尬，Edan隨後提議一人唱一句，最後Ryan與Edan隔空合唱了幾句《E先生連環不幸事件》。

Edan更大爆當年Ryan大學宿舍的生活，最鍾意打麻雀及玩poker ，「佢玩Poker好勁，成日當我哋水魚，佢啲零用錢係靠我哋賺返嚟！」搞到Ryan一臉無奈，場面非常搞笑。