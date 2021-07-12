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大家鬥飆高音 馮允謙孖MC張天賦新歌突破二百萬點擊率
10 小時前
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大家鬥飆高音 馮允謙孖MC張天賦新歌突破二百萬點擊率
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MC邀請了Jay一起走進錄音室，合唱《反對無效》英文版《How Many Times》。

馮允謙(Jay) 近日為樂壇新人MC張天賦作曲的新歌《反對無效》，獲外界一致好評，MV在YouTube點擊更突破二百萬。日前MC邀請了Jay一起走進錄音室，合唱《反對無效》英文版《How Many Times》，以及Jay的新歌《因愛之罪名》英文版《Can’t Stop Myself Tonight》，兩首歌的曲及英文歌詞，均由Jay親自譜寫，充分表現出他音樂才子的一面。

 

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原來當日是他們首次見面。

當日錄音，兩人雖然是第一次見面，但Jay對後輩非常照顧，由於兩首歌的高音部分相當多，Jay於是細心地指導心情緊張的MC一些飆高音小技巧，未幾，兩人已在鏡頭後又唱又跳，很快打成一片。「可以邀請到阿Jay上嚟同我合唱兩首歌，我好開心，又好緊張，之前聽人講阿Jay份人好nice，而家見埋真人，真人原來更加nice。」

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惺惺相惜！

MC回想當日收到《反對無效》的demo時，聽到前奏，便愛上了這首歌，他說：「Jay喺個demo一開頭有段ad-lib，我一聽到就同同事講『得嘞！我要呢首歌！』我好想學到你嗰段ad-lib，但我到而家都精通唔到。」之後Jay順應MC的要求，現場演繹該段ad-lib，還鼓勵MC：「其實辛苦晒MC，因為《反對無效》呢首歌好高音，好難唱，但MC唱得好正，啲高音好正，我之前有睇你《全民造星II》，知道你唱歌好好聽，下次我再寫隻飆高音嘅歌俾你。」

 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/大家鬥飆高音-馮允謙孖mc張天賦新歌突破二百萬點擊率-277684
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