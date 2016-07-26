大陸新節目抄足《魷魚遊戲》網民︰國家形象都受損

Netflix原創劇集《魷魚遊戲》熱爆全球，但此劇在中國是禁播，搞到一班大陸用盡不同方法翻牆欣賞此劇。中國影音串流平台愛奇藝首席內容官王曉暉表示《魷魚遊戲》題材黑暗，在大陸是拍不了，而他們的製作內容，是要跟著意識形態和社會潮流走，包括中國人的熱血和團結一心等。

不過，另一影音平台優酷日前宣布新的綜藝節目《魷魚的勝利》，而海報設計也跟《魷魚遊戲》非常相似，字體上同樣有圓形、正方形、三角形的元素。韓國網友質疑該節目涉嫌抄襲韓劇《魷魚遊戲》，留言表示「複製貼上的速度真的世界第一」、「中文字哪有圓圈、三角形？笑死人啦」、「是韓國附屬國嗎？有病」。

遭韓國網民恥笑不特止，就連中國網民對節目海報的設計也留言說︰「丟面死了！」、「要不要臉啊 不抄會死？」 、「中國幾千年文化連點原創也弄不出來？」、「內娛綜藝三番五次抄襲外網，一邊喊著文化自信，一邊生搬硬套別人的東西。」其後優酷發文道歉，並澄清節目名正確為《遊戲的勝利》，並指是工作人員誤把最初提案放在招商會上。可惜，網民認為優酷胡說八道，批評說︰「我們國家整個形象都因為你受損！」