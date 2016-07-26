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大陸新節目抄足《魷魚遊戲》網民︰國家形象都受損
2 小時前
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魷魚遊戲Netflix
大陸新節目抄足《魷魚遊戲》網民︰國家形象都受損
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Netflix的《魷魚遊戲》熱爆全球！

Netflix原創劇集《魷魚遊戲》熱爆全球，但此劇在中國是禁播，搞到一班大陸用盡不同方法翻牆欣賞此劇。中國影音串流平台愛奇藝首席內容官王曉暉表示《魷魚遊戲》題材黑暗，在大陸是拍不了，而他們的製作內容，是要跟著意識形態和社會潮流走，包括中國人的熱血和團結一心等。

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大陸影音平台優酷推出名為《魷魚的勝利》的綜藝節目。
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帖文一出，引來中韓網民批評。

不過，另一影音平台優酷日前宣布新的綜藝節目《魷魚的勝利》，而海報設計也跟《魷魚遊戲》非常相似，字體上同樣有圓形、正方形、三角形的元素。韓國網友質疑該節目涉嫌抄襲韓劇《魷魚遊戲》，留言表示「複製貼上的速度真的世界第一」、「中文字哪有圓圈、三角形？笑死人啦」、「是韓國附屬國嗎？有病」。

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韓國網民的留言。

遭韓國網民恥笑不特止，就連中國網民對節目海報的設計也留言說︰「丟面死了！」、「要不要臉啊 不抄會死？」 、「中國幾千年文化連點原創也弄不出來？」、「內娛綜藝三番五次抄襲外網，一邊喊著文化自信，一邊生搬硬套別人的東西。」其後優酷發文道歉，並澄清節目名正確為《遊戲的勝利》，並指是工作人員誤把最初提案放在招商會上。可惜，網民認為優酷胡說八道，批評說︰「我們國家整個形象都因為你受損！」

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優酷其後改口，但難平網民怒火。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/大陸新節目抄足《魷魚遊戲》網民︰國家形象都受損-289641
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