內地瘋傳李雲迪涉嫖娼被捕 北京公安︰李某迪依法行政拘留

今日網上瘋傳39歲鋼琴家李雲迪涉違法行為被捕，網民發現他在綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》的鏡頭少之又少，甚至找到他被打格處理的畫面，因此議論紛紛。

晚上8時45分，北京公安先在微博上載一張鋼琴鍵︰「這個世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和劃清黑與白。這個，絕對不可以錯……」及後於晚上9時許，再發文稱︰「近日，朝陽公安分局接群眾舉報稱，有人在朝陽某小區賣淫嫖娼。對此，警方依法開展調查，將賣淫違法人員陳某卉（女，29歲），嫖娼違法人員李某迪（男，39歲）查獲。經審查，上述人員對違法事實供認不諱，目前均已被朝陽公安分局依法行政拘留。」 ​​​

「李雲迪」登內地熱門搜尋榜

有指李雲迪捲入吳亦凡案，瘋傳吳亦凡供出的嫖娼名單上有李雲迪，而「李雲迪」、「李雲迪鏡頭」等字眼更登上微博熱門搜尋榜。不過，李雲迪最近在《披荊斬棘的哥哥》與梁漢文、林曉峰等合唱的片段仍可在網上找到，樣貌未有被模糊處理。對於有網民找到他被模糊處理的片段，芒果台表示是後製疏失，誤將李雲迪打格，現已換上正常版本，李雲迪的團隊至今未回應事件。

與王力宏傳hehe情

李雲迪於18歲時奪得蕭邦國際鋼琴大賽金獎，是中國首位鋼琴家獲此殊榮，他在中國及海外的知名度頗高。李雲迪與王力宏曾經非常好友，因而傳出hehe情。隨著王力宏結婚，李雲迪與他近乎零交往。過去李雲迪曾公開與一名叫田霏的女子相戀，但拍拖3年後分手。李雲迪曾跟不同女性傳緋聞，但至今仍是單身。