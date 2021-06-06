大S婚變｜汪小菲刪「漢奸」論 小S插姐夫自私

大陸商人汪小菲與台灣女星大S(徐熙媛)結婚逾10年，日前汪小菲在微博指有台灣確診者由台北飛廈門，斥對方是漢奸，又指台北打不到疫苗，對比中國「這就是差距」。未幾爆出大S宣布離婚，汪小菲卻表示「不知情」，之後他刪除相關帖文，並謂︰「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。」

其實汪小菲已經不是第一次在微博大談兩岸睇法，更經常發表對台灣不滿的言論，就連小S老公也受不了，因此雙方的關係欠佳。大S與汪小菲傳婚變，有網民翻看昔日的訪問片段，除了發現大S與汪小菲不時吵架，並會把「離婚」掛在咀邊外，更找到大S在6年前的《康熙來了》中，大談生第一胎的感受，她指當時汪小菲與小S當時爭入產房，由於二人過往在探病時曾發生壓到病人點滴管等類似狀況，在她眼中均屬於「危險人物」，因此只能讓其中一人入去，最後她選了妹妹小S。

事後汪小菲大感不滿，堅持自己要成為第一眼見到女兒的人，最後小S聽從母親勸告讓位。大S在節目中講明「最後進來的人只能指定在我說的座位上不准亂動。」惟BB出世之後，汪小菲離開了大S指定的範圍，更不停拍下BB剛出世的樣子，而大S則用虛弱氣音呼喊對方。最後大S透過產房護士成功召喚老公回到她的身邊，之後大S便用盡一切力氣把老公趕出去。小S對汪菲的舉動表示︰「我他只是想要看到嬰兒的第一眼，妳看他多自私。」

