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天價換MIRROR六子演出門券 AK建議網上直播Ian為fans捱貴飛感難過
2 小時前
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MIRRORAnson KongAK陳卓賢
天價換MIRROR六子演出門券 AK建議網上直播Ian為fans捱貴飛感難過
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AK與Ian今日出席活動。

MIRROR成員Anson Kong(江𤒹生)及Ian(陳卓賢)今日孖住出席活動，大會向本月16日生日的AK送上蛋糕，並安排他們乘搭直升機。兩子大表興奮又緊張，十分期待在直升機上欣賞景色。

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AK與Ian希望12月的演出可以有方法令fans容易些入場。

盼12月演唱會設網上直播

提到有指MIRROR於明年7月開騷，AK與Ian表示都是透過報道才得知，大家仍未收到正式通知，如果成事的話，花姐會再告訴他們。至於12月他們6子開騷，主辦機構安排fans以天價換飛及到後台拍照，AK稱不太清楚換飛詳情，並從fans口中得知入場門檻甚高，現時正了解中，希望他們可以容易點換飛。而Ian則替fans感到難過，擔心fans買不到飛，因為開騷是為了多謝他們支持，如果可以安排網上直播，便可讓更多人欣賞。AK亦謂︰「有講過網上直播，嗰邊研究緊。」

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/天價換mirror六子演出門券-ak建議網上直播ian為fans捱貴飛感難過-289436
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