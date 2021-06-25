天后反擊｜Britney向父發禁令後與男友度假

樂壇天后Britney Spears出道至今一直被父親Jamie以監護人身份操控財富和生活，忍無可忍之下，Britney日前向法庭申請結束父親的監護人關係，希望重獲自由。上星期於法庭作供後，Britney與男友Sam Asghari到夏威夷度假散心。據網站People報道，Britney與Sam上星期四抵達夏威夷後，即四處遊玩，之後回酒店曬太陽。Britney友人透露，自從在法庭公開數臭父親後，Britney心情複雜，一方面想脫離父親魔爪，一方面不想與父親交惡，於是Sam提議到夏威夷休息。

擺脫父親機會大

Britney在20年來一直被父親控制，更在沒有理據下被父親強迫睇精神科醫生，今次她的作供得到陪審團同情。據美媒廣泛報道，Britney擺脫父親的機會相當大。但同時，外界擔心Britney會跌落男友Sam的騙局。因為Sam屬圈中「賤男」，過往曾欺騙不少女星金錢和感情。