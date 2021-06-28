天后未脫魔｜Britbey聘律師脫父魔爪

為擺脫父親Jamie20多年來的控制魔爪，樂壇天后Britney Spears日前入稟法院申請脫離父親的監管，可惜前日遭法官駁回，Britney要繼續聽從父親說話。據網站Page Six報道，Britney母親Lynne為救愛女已介入事件，昨日向法院提交文件，要求准許Britney重新聘請律師辯護。報道指，Britney原有的律師團隊已集體辭職，目的為了讓Britney可重新請律師對抗Jamie。Britney母親在文件中提到，愛女上周在庭內表現勇敢及完全達了，希望法院准許Britney聘請新律師。

父為15億控制女兒

Britney出道多年紅遍全球，只計唱片版稅也相當「和味」，加上早前於賭城拉斯維加斯開騷，外界估計她有近2億美元身家(約15億港元)，她的父親一直控制愛女，其實只是錢作怪。綜合美媒分析，今次Britney可逃出父親操控，並要向父作出賠償，保守估計金額達5,000萬美元。