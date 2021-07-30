太極開騷 群星獻聲悼念Gary

一連兩場太極樂隊《Rainbow After Rain演唱會》於昨晚開鑼，隊友唐奕聰（Gary）今年3 月逝世，五子請來張敬軒、周慧敏、樂隊ONE PROMIS、E小肥、鄭中基、駱振偉、鍾達茵、馬啟仁（Key man）、DJ Marco、跟Gary有關連的好友擔任嘉賓，分享點滴趣事。

談到太極和Gary軼事，雷有輝大爆兄弟班相識多年， 難免會有拗撬，幾年前他請食飯曾出事，鼓手朱翰博（Ricky） 和Joey Tang因口角起衝突，朱翰博直認：「酒精上頭亂性， 其實好少事。」盛旦華（蛇仔）指那時好有火藥味，他充當和事佬， 最後喺一小時內解決了，並冇隔夜仇。Joey即爆Gary有次去 澳洲登台，飲醉後在廁所內反鎖自己後攬住馬桶狂嘔，Ricky笑 指當時跟Joey便爬入廁所迎救對方出來， 但劉賢德繼續爆料另一次跟Gary在澳洲出騷後又飲醉， 於是跟張衛健拖對方出來。

演唱會尾聲時，雷有輝有感而發指疫情下個唱數度延期， 原本去年可以齊人開騷，但少了個隊友也會堅持行落去， 他讚揚在場的Gary太太，是成功男人背後的出色女性：「 有佢先有Gary作出動人作品、美麗樂章，留畀大家回憶。」 接著全場大合唱《一生不再說別離》、《留住我吧》獻給離世的Ga ry，不過Patrick獻唱期間一時感觸爆喊，而Joey亦傷 感眼濕濕，場面感人。