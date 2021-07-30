太極開騷 群星獻聲悼念Gary
小肥、周慧敏、鄭中基及張敬軒等上台以歌聲向Gary致敬。
一連兩場太極樂隊《Rainbow After Rain演唱會》於昨晚開鑼，隊友唐奕聰（Gary）今年3月逝世，五子請來張敬軒、周慧敏、樂隊ONE PROMIS、E小肥、鄭中基、駱振偉、鍾達茵、馬啟仁（Keyman）、DJ Marco、跟Gary有關連的好友擔任嘉賓，分享點滴趣事。
談到太極和Gary軼事，雷有輝大爆兄弟班相識多年，難免會有拗撬，幾年前他請食飯曾出事，鼓手朱翰博（Ricky）和Joey Tang因口角起衝突，朱翰博直認：「酒精上頭亂性，其實好少事。」盛旦華（蛇仔）指那時好有火藥味，他充當和事佬，最後喺一小時內解決了，並冇隔夜仇。Joey即爆Gary有次去澳洲登台，飲醉後在廁所內反鎖自己後攬住馬桶狂嘔，Ricky笑指當時跟Joey便爬入廁所迎救對方出來，但劉賢德繼續爆料另一次跟Gary在澳洲出騷後又飲醉，於是跟張衛健拖對方出來。
演唱會尾聲時，雷有輝有感而發指疫情下個唱數度延期，原本去年可以齊人開騷，但少了個隊友也會堅持行落去，他讚揚在場的Gary太太，是成功男人背後的出色女性：「有佢先有Gary作出動人作品、美麗樂章，留畀大家回憶。」接著全場大合唱《一生不再說別離》、《留住我吧》獻給離世的Gary，不過Patrick獻唱期間一時感觸爆喊，而Joey亦傷感眼濕濕，場面感人。
AK獲邀擔任嘉賓，與太極齊齊合唱《Ignited》
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