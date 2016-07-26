奪冠｜郎平最後執教東奧敗北而回 陳可辛︰最好睇嘅女排係呢次

今年中國女排在東京奧運失利，在最後一場比賽完成之後，中國女排球員向郎平90度鞠躬致謝。由於這很大可能是郎平最後一次執教，中國女排最後無緣晉級八強，不少人認為對郎平來說是很大的遺憾。由陳可辛執導的《奪冠》便是描述郎平及中國女排發展，不少人認為今屆奧運的情節可拍成電影。

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張驥憑住《奪冠》獲香港電影編劇家協會頒發2020年度推薦劇本獎，今日陳可辛代表對方領獎並接受陳詠燊的訪問，提及拍攝《奪冠》時遇到的問題，和中國女排在今屆奧運的表現。陳可辛表示《奪冠》不是「郎平傳」，而是要拍出中國女排的精神，他指最勁的球員是郎平，加上對方的經歷充滿戲劇情，所以選擇用她作主線。他又指《奪冠》如太著重郎平會變得不公平，因為女排是團體活動，所以特意加入黃渤飾演的教練角色。

他提到在大陸拍戲牽涉不同部門，而開鏡時中美貿易戰仍未開始，但有傳體育局建議不要拍國家隊輸給美國的賽事，「審批唔係電影局做，拍每一個職業就要諮詢嗰個職業部門，拍體育局當然佢係想拍3場都係贏，不過最終都獲電影局批准唔使改。」除了體育局，有觀眾認為陳可辛可選擇中國女排在雅典奧運戰勝俄羅斯那一場，他說︰「我都知，依家唔係睇波，係睇戲呀！其實我覺得最好睇嘅中國女排故事，係今屆東京奧運！今次係郎平臨退休，最後連輸三場，呢個先係電影！」

他認為整個過程充滿戲劇性，「最後呢一年，疫情下點樣苦練，但最終國家隊連輸三場，輸晒之後又贏番兩場，其實呢兩場無需要贏都要贏，呢個先係電影，但當然我覺得呢一世都冇得拍！」