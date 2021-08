女人56|《色慾都市》謝茜嘉fit爆曬太陽

經典美劇《色慾都市》(Sex and the City)播出6季劇集及兩套電影後,相隔十年今年1月再拍劇集《And just like that…》,將於串流平台HBO Max上架。女主角謝茜嘉柏加(Sarah Jessica Parker)難得假期,上周六現身長島的漢普頓(Hamptons)海灘曬太陽,同行還有老公與18歲兒子。年屆56的謝茜嘉穿上泳衣身形相當fit,坐在沙灘椅上邊塗防曬邊看書,真正享受人生。

《色慾》三缺一

講述4位女人在紐約的愛情及性生活的《色慾都市》,劇中飾演Samantha的女星Kim Cattrall傳與劇中3位女星不和,已拒絕拍攝,令新一輯《色慾》只有謝茜嘉(Carrie)、Cynthia Nixon(Miranda)及Kristin Davis(Charlotte)演出。HBO暫時未公布播出日期,只知每集約半小時,劇集正趕拍中。