女神攬枕獨欠七仙羽 阿儀款多勝東涌羅浩楷

無綫的「東涌羅浩楷、佛祖港姐」利愛安(Kirsten)、亞視一姐薛影儀(阿儀)，以及ViuTV的七仙羽(七師傅)，近日成為3台各自代表新女神，論人氣阿儀憑天然萌外表及性格，高於Kirsten及七師傅兩人，連翻版偶像商品都以阿儀較多。



人氣爆燈的阿儀，工作量冠絕一眾同期出道的新人，不但被亞視安排參與電影拍攝，更頻頻做帶貨直播，相對Kirsten被無綫安排入《愛．回家》、七師傅只得節目《七救星》，阿儀無疑較兩人多機會，甚至連翻版商，都「猴住」阿儀這隻會生金蛋的鵝，影響力直逼MIRROR。

3款泳衣造型勝霍韻璇

近日有網民發現，有淘寶店翻版商出售阿儀及Kirsten的大型攬枕，卻沒有七師傅攬枕(證明七師傅支持者未及兩人)，攬枕均印上兩人出席港姐、亞姐面試的造型，選擇方面則以阿儀較多，合共有3款攬枕，全是她的泳衣造型。而被阿儀視為敵人的Kirsten則只得一款，她的名字就被改為林作所稱的「霍韻璇」，兩人的攬枕售價由人民幣65元到188元不等。有七師傅fans在網上投訴，為何女神攬枕獨欠七師傅，著有關方便跟進。