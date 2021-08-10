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女神攬枕獨欠七仙羽 阿儀款多勝東涌羅浩楷
7 小時前
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利愛安薛影儀七羽仙
女神攬枕獨欠七仙羽 阿儀款多勝東涌羅浩楷

無綫的「東涌羅浩楷、佛祖港姐」利愛安(Kirsten)、亞視一姐薛影儀(阿儀)，以及ViuTV的七仙羽(七師傅)，近日成為3台各自代表新女神，論人氣阿儀憑天然萌外表及性格，高於Kirsten及七師傅兩人，連翻版偶像商品都以阿儀較多。
 

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翻版商店以「香港小姐薛影儀抱枕港姐長攬枕霍韻璇同款周邊送朋友整蠱搞怪禮物」為標題，出售女神產品。

人氣爆燈的阿儀，工作量冠絕一眾同期出道的新人，不但被亞視安排參與電影拍攝，更頻頻做帶貨直播，相對Kirsten被無綫安排入《愛．回家》、七師傅只得節目《七救星》，阿儀無疑較兩人多機會，甚至連翻版商，都「猴住」阿儀這隻會生金蛋的鵝，影響力直逼MIRROR。

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ViuTV找來多位名人開騷，來襯托七師傅無邊法力。
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七師傅近日殺入樂壇，推出新歌《師傅愛你》，氣勢直逼姜濤。

3款泳衣造型勝霍韻璇
近日有網民發現，有淘寶店翻版商出售阿儀及Kirsten的大型攬枕，卻沒有七師傅攬枕(證明七師傅支持者未及兩人)，攬枕均印上兩人出席港姐、亞姐面試的造型，選擇方面則以阿儀較多，合共有3款攬枕，全是她的泳衣造型。而被阿儀視為敵人的Kirsten則只得一款，她的名字就被改為林作所稱的「霍韻璇」，兩人的攬枕售價由人民幣65元到188元不等。有七師傅fans在網上投訴，為何女神攬枕獨欠七師傅，著有關方便跟進。

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阿儀驚為天人的泳衣造型。
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還有Buddha味的Kirsten攬枕。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/女神攬枕獨欠七仙羽-阿儀款多勝東涌羅浩楷-280462
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