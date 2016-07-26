新冠肺炎｜綾瀨遙確診住院 網民轟名人享特權

36歲日本女星綾瀨遙上月出現呼吸困難情況，入院檢查後發現肺部呈現白點，證實確診新冠肺炎。她屬於中等症狀患者，目前正留院，有望本周出院。

綾瀨遙確診的消息傳出後，隨即引起「名人特權」的風波。日本確診人數不斷上升，醫療設備難以應付患者數目。日本政府於8月2日開始將患者分為輕、中、重等級來控制住院人數。綾瀨遙的病情屬於中等級別，不屬緊急入院者，卻能夠即時入院接受治療，自然引來網民批評政府和醫院「大細超」，不理平民百姓的安危。

孕婦確診冇得住院

網民鬧政府有因，二線男星野野村真早前確診，屬中等症狀，兩度電召救護車求助，也只獲安排藥物治療，之後在家隔離，確診足足6日後才獲准許入院。另外，一名孕婦確診後，亦只能在家休養待產，即使小孩出生後，仍未獲安排住院。有網民留言：「並非要怪責綾瀨遙，但就是覺得生命不平等，有財有勢的人可立即住院。」

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