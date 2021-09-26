#好掛住日本｜百幾蚊任食川中島桃 吳業坤周奕瑋豪嘆溫泉酒店

由吳業坤（坤哥）及周奕瑋（Jarvis）主持的《＃好掛住日本》明天(4日)將播出第4集，坤哥與Jarvis將會前往和歌山，他們殺入黑潮市場的「吞拿魚解體操」品嚐吞拿魚珍貴刁鑽位、高級和風法式料理以及和歌山頂級和牛熊野牛。此外，他們到訪當地果園，並只用了2,000 Yen（約HK$ 139）便親嘗採桃滋味，以及無限時無限量品嚐美味爆汁和歌山馳名的川中島桃。

二人亦享受「豪遊」滋味，入住了一間別具特色的貴價溫泉酒店，該酒店看似平淡但卻相當「古惑」，因為浸溫泉的淋浴間採用了「開篷跑車」式設計，牆壁竟可「降落」及「打開」，讓住客可隨心所欲欣賞一望無際海景。坤哥與Jarvis更一泊二食品嚐高級「和風法式料理」，期間二人更為「食相」互寸，相當大細路。由於該酒店極盡感官享受，因而收費不菲，每位住客收費由45,000Yen（約HK$ 3,130）至55,000Yen（約HK$ 3,826）不等！