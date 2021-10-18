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姚焯菲化身小魚仙拍MV 新歌優先在903播出
1 小時前
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叱咜903聲夢傳奇姚焯菲Chantel
姚焯菲化身小魚仙拍MV 新歌優先在903播出

《聲夢傳奇》冠軍炎明熹早前推出首支個人單曲《真話的清高》，緊接住有姚焯菲(Chantel)於明天推出第一首個人單曲《原來談戀愛是這麼一回事》。

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Chantel的公主造型非常貴氣。
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YouTube頻道見到Chantel在水中拍硬照。

化身小魚仙

早前Chantel開設了一個YouTube Channel，昨日上載了新歌預告短片，簡介寫說︰「姚焯菲首支個人單曲《原來談戀愛是這麼一回事》，從《戀愛預告》中，演繹小女生在踏入戀愛中羞澀但又甜蜜的感覺，充滿幻想和期待。到經歷了初戀各種階段後，原來談戀愛是這麼一回事。」片段中見到Chantel身處在海中心，身穿華麗服飾的她看上去如公主一樣，加上片中出現了她望住一幅大海的畫作，又有小金魚，令人猜測Chantel是否化身小魚仙。

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漂到出海呀！
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小魚仙？美人魚？

無綫安排歌曲在903首播

新歌MV將於明天下午一時首播，歌曲將於後日(30日)凌晨12時在各大音平台登陸。此外，Chantel在IG預告新歌推出，更特意提到會優先在叱咜903播出，著大家留意住明天12點的《叱咤樂壇》，並tag了商台DJ謝茜嘉、梁文禮的帳號。

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Chantel在IG預告歌曲在商台903首播。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/姚焯菲化身小魚仙拍mv-新歌優先在903播出-290617
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