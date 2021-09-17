姚焯菲15歲生日 孖詹天文開live自爆飲珍珠奶茶可樂慶祝

今日是姚焯菲(Chantel)15歲生日，她在個人社交平台分享一張照片，身穿黑白連身裙的她看上去大個了不少，並留言「fifteen and blessed」，而她的限時動態分享了與朋友一齊攬頭攬頸的照片，看來過得相當開心。

生日大享口福

今晚《聲夢傳奇》學員詹天文開live時，Chantel突入對方的直播，並大談生日行程。Chantel表示上午與朋友外出，晚上跟家人食飯。她說︰「我食咗好多嘢！我今日飲咗珍珠奶茶、食咗壽司。對唔住！我今日飲咗好多唔好嘅嘢，例如︰汽水，對唔住！我仲食咗雪糕糯米糍，今日係一個好肥嘅日子！」詹天文更著Chantel吃多一點，Chantel笑說︰「因為你想我肥啲，等你瘦啲，當然唔得啦！(影相)我會企你後面！」

未與巴士拍照感失望

她又提到明天會到電視城為青春劇試造型，表示有望可以與詹天文相遇。其後她又透露自己對貓毛敏感，曾試過朋友家中的貓甩毛甩得很多，令她不停打噴嚏，雙眼通紅，若遇上松鼠狗，或一些甩得很多毛的狗也會敏感。

其後詹天文問到Chantel喜歡吃甚麼蛋糕時，她表示小時候很愛吃朱古力蛋糕，但現時卻愛水果蛋糕、不太甜的蛋糕，而雪糕則愛吃雪呢嗱、士多啤梨味。再問到Chantel過得開不開心時，她竟然表示不開心，她其後表示與友人買珍珠奶茶時，見到印有自己的肖像巴士經過，可惜來不及拍照，令她非常失望。