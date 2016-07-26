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姜濤化身甜品師傅 炮製暖男曲奇冇偷食
51 分前
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姜濤蒙著嘴說愛你甜品師傅MIRROR
姜濤化身甜品師傅 炮製暖男曲奇冇偷食
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姜濤化身甜品師傅。

MIRROR成員姜濤是廣告客戶的寵兒，今年他第三度為化妝品牌拍攝宣傳片，由第一輯展示多個可愛超真實表情包、砌出迷你聖誕樹；到第二輯以「見濤就信」專業角度展示實力，今次他化身甜品師傅，置身在充滿節日氣氛的廚房裡，細心為聖誕曲奇繪畫精美圖案，以表達為「給肌膚一點甜」為主題，更是跟他破千萬點擊的大熱歌曲《蒙著嘴說愛你》歌詞，「Here We say I love you，都變了甜品師傅，巧妙地化掉這點苦。」妙微地呼應。

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姜濤第三度獲化妝品牌邀請拍宣傳片。
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姜濤獲導演讚非常專業。

炮製暖男曲奇

今年初，姜濤被問到本年的目標，他二話不說表示「Keep Fit」、「演好戲」、「唱歌改善咬字」。將「Keep Fit」擺在目標第一位的他，拍攝當日面對滿枱美味曲奇也不為所動，非常專業地按導演要求，專注以食用顏料繪畫圖案，原來姜濤不只能歌善舞，畫功也相當不俗，同時也能像暖男般繪製精美曲奇。

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姜濤親手繪畫的曲奇，姜糖表示很想吃。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/姜濤化身甜品師傅-炮製暖男曲奇冇偷食-291602
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