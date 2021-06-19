姜濤唱錯《E先生》歌詞 黃偉文：「為咗你，我改歌詞。」

MIRROR成員Edan(呂爵安)的《E先生連環不幸事件》先後被不少圈中人翻唱，最近有隊友姜濤，他在IG以「K先生連環不幸事件」為題，上載了由Edan為他以鋼琴伴奏的《E先生》翻唱片段，其間姜濤唱錯歌詞，將「一起都給背叛，夢想越想越悲觀，誰曾如獲至寶，千金也不換…」，唱錯成「⋯⋯夢想越想越悲觀，垂輪毛盡錯戀，千金也不換…」隊友Stanley、Jeremy都留言指他唱錯歌詞仍保持一副chok樣。

連《E先生》的填詞人黃偉文(Wyman)_亦留言，他大派定心丸寫道：「唔使驚，為咗你，我改歌詞。從今以後，正確version係：『…夢想越想越悲觀 垂輪毛盡錯戀 千金也不換…』立此存照！搞掂！」他更補充說，「我諗，好多人今年最想集嘅郵，應該係，儲齊26個字母先生嘅連環不幸事件！哈哈哈！我自己先留名等聽！」姜濤則留言：「讓大師改筆 受不起」