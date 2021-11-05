姜濤打籃球被夾攻搶波 網民：唔發火俾個叻你

姜濤熱愛打籃球，出道3年成為人氣王，不時在維園打籃球來抒壓。昨日網上瘋傳一條名為「姜濤在維園球場與人產生爭執，姜濤大戰惡漢」的短片，片中見一名全黑裝扮的姜濤碌在地上，仍緊緊攬著籃球，其間一名白衫男子埋身搶波，另一黑衣男上前夾攻，3人扭作一團混戰。姜濤被白衫男壓在地上，在二打一的情況下，籃球被搶走，姜濤咆哮洩憤，然後走開冷靜。

網民力撐有品

有關片段引起網民熱論，有指是舊片，有質疑根本看不清姜濤面貌，亦有報道指白衫男子是姜濤好友Henry(曾在《全民造星》出鏡分享與姜濤相處點滴)。姑勿論片中人是誰，在球場碰撞實屬平常事，實毋須小題大造，雖然片段寫著「偶像？？打波有特權？？建議古惑仔轉行唔該」，但不少網民認為片中的姜濤只是吼叫，已經相當有品，有留言表示，「唔係鏡粉，但點睇都似另外兩個撩X佢多d。落哂地都唔放手兩個搶一個，唔X開拖就假」、「咁樣兩個夾落去搶X你波，你都唔火嘅我畀個叻你」。

姜濤出紀錄片《答案》

或許，正因有太多關於姜濤的傳聞或討論，姜濤不時在受訪時表達，大家都像很熟悉一般，討論關於他大小事，早前他在IG預告將推出紀錄片《答案》，在紀錄片的預告中也有他打波發脾氣的鏡頭，他問道：「大家喜歡的我會是我真正的我嗎？」並且直言，「可能你睇咗條片之後，你會唔鍾意我... ...」姜濤昨晚更新IG限時動態，沒有就這熱論作回應，他與Henry分別上傳一隻被釣上岸的魷魚短片，問道，「這就是魷魚遊戲嗎？」