Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
姜濤@MIRROR｜胃痛出席活動 花姐：老姜腳軟跣低，會好好休息
14 小時前
#Hashtags
姜濤花姐暈低姜糖JerEdanAnosonlo柳應廷呂爵安盧瀚霆
姜濤@MIRROR｜胃痛出席活動 花姐：老姜腳軟跣低，會好好休息
news-images
姜濤今日出席活動時，臉青唇白。
 news-images
姜濤與MIRROR隊友Jer(柳應廷)、呂爵安(Edan)及盧瀚霆(Anson Lo)出席品牌活動時，精神狀況明顯比3位隊友差。

姜濤今日與MIRROR3位隊友Jer(柳應廷)、Edan(呂爵安)及Anson Lo(盧瀚霆)出席品牌公開活動，昨晚拍戲至凌晨兩時許收工的他，現身大約5分鐘後，身體不適突然直立式暈倒，搭著其膊頭的Jer(柳應廷)被嚇呆，現場不少粉絲驚叫，大叫「姜濤」名字，姜糖們都非常擔心偶像的健康狀況。

相關新聞：

姜濤@MIRROR｜姜濤出席活動腳軟暈倒 昨日深夜出story指壓力大

連發14張IG訴心事 姜濤成比較的標籤變惡性循環：試以粉絲的愛治癒傷痕

news-images
活動期間，姜濤突然暈倒在地上。
 news-images
花姐回應姜濤暈倒。(花姐IG)
 news-images
花姐表示姜濤會休息兩天。(花姐IG)

花姐代姜濤報平安

近日忙於搬屋的經理人花姐(黃慧君)不在現場，事後她在IG的限時動態發帖交代姜濤情況，她寫道：「姜濤今早有少許胃痛，現場環境有點焗，加上閃光燈不斷，所以有少許腳軟而跣低，現在休息中，沒有大礙。」同時，花姐又大派定心丸：「大家不用擔心，老姜答應我，呢兩日會好好休息。」

news-images
姜濤由工作人員攙扶離場。
 news-images
現場有不少姜糖支持守候姜濤。

姜濤暈倒｜胃痛出席活動   花姐：老姜腳軟跣低，會好好休息

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/姜濤暈倒｜胃痛出席活動-花姐：老姜腳軟跌低，這兩日會好好休息-284714
#Hashtags
姜濤花姐暈低姜糖JerEdanAnosonlo柳應廷呂爵安盧瀚霆
Am730

Ball后薛芷倫遇車禍 遭前後車撞倒變夾心

姜濤@MIRROR｜姜濤出席活動腳軟暈倒 昨日深夜出story指壓力大

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
Ball后薛芷倫遇車禍 遭前後車撞倒變夾心
Am730
Am730
姜濤@MIRROR｜姜濤出席活動腳軟暈倒 昨日深夜出story指壓力大
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多