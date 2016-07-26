姜濤暈倒｜胃痛出席活動   花姐：老姜腳軟跣低，會好好休息

姜濤@MIRROR｜胃痛出席活動 花姐：老姜腳軟跣低，會好好休息

姜濤今日與MIRROR3位隊友Jer(柳應廷)、Edan(呂爵安)及Anson Lo(盧瀚霆)出席品牌公開活動，昨晚拍戲至凌晨兩時許收工的他，現身大約5分鐘後，身體不適突然直立式暈倒，搭著其膊頭的Jer(柳應廷)被嚇呆，現場不少粉絲驚叫，大叫「姜濤」名字，姜糖們都非常擔心偶像的健康狀況。

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近日忙於搬屋的經理人花姐(黃慧君)不在現場，事後她在IG的限時動態發帖交代姜濤情況，她寫道：「姜濤今早有少許胃痛，現場環境有點焗，加上閃光燈不斷，所以有少許腳軟而跣低，現在休息中，沒有大礙。」同時，花姐又大派定心丸：「大家不用擔心，老姜答應我，呢兩日會好好休息。」

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