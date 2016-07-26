姜濤@MIRROR｜Lokman揭拍MV要廿個鐘 AK於MIRROR成軍初期做到暈

MIRROR成員姜濤昨日出席活動時暈倒，事後花姐指他胃痛加上現場環境焗促、閃光燈不斷而腳軟，他休息後已無大礙。今日MIRROR的Lokman(楊樂文)同AK(江熚生)到電台接受Do姐訪問，Do姐隨即問姜濤的情況，AK說︰「未有探望，我哋都有message佢，佢休息之後，夜少少有覆我哋，OK冇問題嘅！佢無事！」Lokman稱公司已安排數天假期給姜濤休息。

AK：瞓覺係奢侈品

Do姐及後問他們有沒有試過暈低，AK指在MIRROR成軍初期，試過做到暈。他說︰「所有嘢都係12個人去做，嗰時瞓覺係奢侈品，出完《一秒間》又同步拍新歌MV，又有海量訪問，又要準備《ASAP》，根本冇時間休息。嗰時真係唔慣，有次喺個戶外騷，唱完落台，好似阿姜咁腳軟，要人扶一扶。」Lokman就表示試過與朋友狂歡完等車，但期間感到腦袋愈來愈重，「係白濛濛咁，一上的士就瞓低，之後撼親眉角。」

拍攝MV最辛苦

Do姐再問Lokman及AK的工作時間，他們表示有長有短，要視乎工作性質，如拍攝廣告、硬照會比較輕鬆，但拍攝MV的話便很辛苦。Lokman說︰「MV好辛苦，跳舞又多，要take好多鏡，都要20個鐘起跳！」Do姐聞言大感驚訝，問為何不試用分鏡好讓各人有時間休息，AK說︰「試過唔work，就算分邊個拍先，到最後都有delay，都係咁長時間。」他又指，隨著各人的工作增加，排舞時間愈來愈少，所以每次排舞都要十分精準。

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