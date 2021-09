姜濤暈倒|Lokman讚姜濤堅強硬淨 孖副隊長AK雙聲道打氣

MIRROR成員姜濤昨日出席活動時暈倒,令各界非常擔心其身心健康。今日MIRROR正副隊長Lokman(楊樂文)和AK(江熚生)接受本報專訪,兩人表示已透過短訊問候姜濤,他現已無大礙。

AK爆姜濤易暈車浪

AK大爆,「姜濤是我所認識最易暈車浪的人,即使5分鐘車程,感到焗都好易暈!正如花姐所說,相信今次是胃部不適,加上現場很焗才暈倒,他回覆休息一晚已OK沒事。」Lokman補充說,「其實姜濤堅強硬淨,因為拍戲的專注度太高,加上睡眠不足,一時鬆一鬆暈倒。」

Lokman讚姜濤有進步

姜濤深宵發文訴心事,令不少人擔心他壓力太大,兩人異口同聲認為姜濤能抒發感受,是進步的表現。Lokman表示,「其實他願意分享自己感受是好事,他平時很少講自己心事,近期已有進步,今次能在IG Story分享,好叻力,已經進步了。」兩人更齊齊以歌曲為姜濤打氣,AK大派定心丸,請姜糖們放心,「有我們兄弟在身邊,We are one and all!」