姜濤暈倒｜Lokman讚姜濤堅強硬淨 孖副隊長AK雙聲道打氣

MIRROR成員姜濤昨日出席活動時暈倒，令各界非常擔心其身心健康。今日MIRROR正副隊長Lokman(楊樂文)和AK(江熚生)接受本報專訪，兩人表示已透過短訊問候姜濤，他現已無大礙。

AK爆姜濤易暈車浪

AK大爆，「姜濤是我所認識最易暈車浪的人，即使5分鐘車程，感到焗都好易暈！正如花姐所說，相信今次是胃部不適，加上現場很焗才暈倒，他回覆休息一晚已OK沒事。」Lokman補充說，「其實姜濤堅強硬淨，因為拍戲的專注度太高，加上睡眠不足，一時鬆一鬆暈倒。」

Lokman讚姜濤有進步

姜濤深宵發文訴心事，令不少人擔心他壓力太大，兩人異口同聲認為姜濤能抒發感受，是進步的表現。Lokman表示，「其實他願意分享自己感受是好事，他平時很少講自己心事，近期已有進步，今次能在IG Story分享，好叻力，已經進步了。」兩人更齊齊以歌曲為姜濤打氣，AK大派定心丸，請姜糖們放心，「有我們兄弟在身邊，We are one and all！」