姜濤爆柳應廷愛夜晚偷食

MIRROR成員姜濤、柳應廷(Jer)及陳瑞輝(Frankie)等，昨日現身旺角口罩限定店，Anson Lo及Anson Kong近日半裸騷肌拍內衣廣告，Jer有意效法挑機，但被姜濤爆晚晚偷食。

Anson Lo、Anson Kong的內衣廣告大獲好評，Jer稱要挑機，更拉姜濤落水︰「可以考慮我同姜濤！」姜濤聞言即稱︰「你得我得呀！」Jer︰「點會唔得！以前一星期做一次gym，依家做兩次！」姜濤即爆︰「唔知邊個自己拍MV時喺度食消夜！」Jer解釋︰「工作壓力大就會食嘢！」問到他們對兩位Anson 的身材有何評價︰「勁啦！使唔使去到咁盡！我哋都要努力下先！」

Frankie未有信心出個人作品

問Frankie有否計劃出個人歌曲，他說︰「如果出一定係代表作，諗過度過有啲嘢仲係未滿意，啱時候會同花姐自薦。對自己唱歌仲未好滿意，尤其喺Jer隔籬。」Jer則指Frankie跳舞比他好，有指MIRROR各成員好努力裝備自己。

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