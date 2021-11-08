姜濤紀錄片｜自覺有抑鬱症 私事寧同花姐分享

姜濤早前預告將會推出紀錄片《答案》，希望大家可以了解他多一些。紀錄片於今日(9日)晚上9時在YouTube播出，片段一開始見到他與肥仔梁業在掛舞室排舞，並透露拍紀錄片的原因︰「我拍呢條片唔係想多啲人鍾意我，你睇完呢段片可能唔會咁鍾意我。原本你可能鐘意我，但睇完覺得我唔係你想像中咁，但我都覺得唔緊要。」

之後姜濤為躺在地上的肥仔按摩，肥仔接著指排舞師問他們射燈會不會太刺眼，他沒料到姜濤會說「因為我喺度」，笑指對方是一個「不知廉恥嘅𡃁仔」。肥仔說︰「姜濤已經進化咗，唔係以前嘅佢，佢以前唔會講啲咁嘅嘢，佢真係囂咗。」在旁的姜濤聞言未有反駁，只是一直在傻笑。

為「 tired of everything」帖文解畫

其後鏡頭轉到籃球場，片中見到姜濤打波發火，他直言「如果真打我就唔留手。」姜濤稱每次拍完波的時候，都有不少姜糖在場等候拍照，但自覺很污糟而拒絕並會跟朋友突然跑掉。他在片中重提「I'm tired of everything」的帖文，他說︰「嗰日由化妝到拍嘢前都好正常，但到開始拍攝突然情緒好低落，突然唔知自己做乜，加上呢年發生好多事，屋企同朋友，嗰吓突然好抑鬱，突然覺自己有抑鬱症，前一秒仲笑，下一秒我就已經黑晒面。」之後姜濤長嘆了一聲。

與花姐分享心事

尾段來到姜濤在錄音室為《Dear My Friend,》補錄一句，監製向他表示花姐曾私下大讚姜濤，並指花姐甚少讚人，姜濤聞言即沾沾自喜。隨後鏡頭拍住二人在車上互動，花姐說︰「你見唔見到你好囂張，好似啲小朋友攞到100分咁，然後周圍同人講。」姜濤表示私下會跟花姐分享心事︰「我同花姐唔係成日經常約出嚟，我會同佢講私底下嘅嘢，我諗係一個信任佢嘅行動，有好多嘢連我媽都唔知。」