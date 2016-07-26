姜濤Anson Lo首齣台劇《超感應學園》9月13日香港首播

人氣男團MIRROR姜濤與Anson Lo去年赴台拍攝的台劇《超感應學園》，率先於上周末(7、8日)在八大戲劇台開播，首集有姜濤演的「西多士」出浴不露點，教「姜糖」們尖叫，紛紛查詢劇集何時在香港播出，ViuTV將於下月13日(周一)起，逢周一至五在晚上9點30分播出。

由台灣八大電視與ViuTV聯合製作的校園奇幻劇《超感應學園》，故事圍繞一群大學生，其中姜濤飾演21歲的電影社社長「西多土」，是心理系三年級的學生，他與「超自然感應社」(超感社)社長石頭(蔡凡熙飾)等人探靈拍片，他受託扮鬼以協助石頭奪取校花學妹安培(林思廷飾)的芳心，詎料發生意外，石頭溺斃。死而復生的石頭遇上陰間引路人方小路(劉奕兒飾)，兩人聯同「西多士」及其他等超感社成員，要在49日內完成10個亡魂的遺願。至於Anson Lo(盧瀚霆)則以特別演出形式演的「飛仔」，身份神秘，他與西多士的高中同學，在台灣留學時再遇。