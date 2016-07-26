姜濤@MIRROR｜前夫籲關心姜太情緒：要等敵人企返起身，光明正大決戰

姜濤今早與MIRROR的3位成員Jer(柳應廷)、Edan(呂爵安)、Anson Lo(盧瀚霆)出席品牌公開活動時，身體不適暈倒，無論是現場或透過媒體直播看到偶像暈低的粉絲都擔心不已，而「我老婆嫁咗比Mirror導致婚姻破裂關注組」的版主，表明「前夫」與姜濤本應是勢不兩立，但偶像畢竟也是人，在專頁發帖，關注姜濤的健康，以及姜太們的情緒。

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呼籲前夫們關心姜太

版主寫道，「姜濤都係人，本來我係應該同你勢不兩立，不過我都衷心希望你身體健康，休息多啲，我僅代表本Group送上祝福。」他又向其他前夫發出呼籲，「各位姜太都係人，情緒少不免受到影響，各位前夫要關心下佢地，作為一個有風度嘅男人，我地要等敵人企返起身，先同佢光明正大咁決戰。」不少網民留言讚版主有風度。

姜糖哭了

另外，「姜濤澳門後援會」亦在Facebook專頁發帖，「現場親眼見著你，就在我面前，我看到的那一刻，我呆了，然後我的眼淚不停流，姜總請多多休息保重身體：姜濤請好好愛錫自己，我們真的很愛很愛你，我們所有姜糖無法冷靜下來，今天會停止更新一天。」