姜濤@MIRROR｜彭秀慧跳拍姜濤戲份 鏡粉盼ViuTV唔好用盡MIRROR

MIRROR成員姜濤今日與隊友出席活動時，疑體力透支倒地，在旁的Anson Lo見狀即時眼泛淚光，搭著其膊頭的隊友Jer(柳應廷)也被嚇呆。姜濤最近忙於拍攝彭秀慧執導的新片，她其後在IG限時動態留言︰「姜會休息兩天，我們劇組也會全力配合，跳起他的部分。相信他，相信我們，他ok，我們都ok。」

鏡粉促花組ViuTV正視MIRROR工作時間

姜濤暈倒之後，有鏡粉在網上留言，表示姜濤、Anson Lo及Edan等經常在IG限時動態透露自己工作至通宵達旦，希望花姐及ViuTV不要把他們的工作日程安排得太過緊密，好讓他們有時間休息。有鏡粉又指，MIRROR在酷熱天氣經常以寒冬打扮，斥他們的造型師安排不人道。

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