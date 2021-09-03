威尼斯影展｜《沙丘瀚戰》觀眾破紀錄鼓掌8分鐘 添麥菲查洛美有望問鼎奧斯卡

由加拿大名導丹尼斯維爾諾夫(Denis Villeneuve)執導、荷李活「小鮮肉」添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)、台灣型男張震、Zendaya、莉碧嘉費格遜(Rebecca Ferguson)、奧斯卡艾薩(Oscar Isaac)、佐斯布連(Josh Brolin)和查維爾巴頓(Javier Bardem)等主演的《沙丘瀚戰》(Dune)，日前在第78屆威尼斯影展舉行世界首映。據外媒報道，這套備受期待的科幻片完場後，獲全場觀眾起立鼓掌長達8分鐘，創下威尼斯影展站立鼓掌最長時間紀錄，更獲《浪跡天地》的金像獎華裔女導演趙婷激讚。

添麥菲期望接拍續集

在首映禮會場外，男主角添麥菲查洛美獲大批粉絲歡呼支持，他亦大方逐一合照簽名。對於《沙丘瀚戰》獲看好可問鼎多個奧斯卡獎項，被問到有否機會開拍續集時，他直言拍攝此片是他畢生的榮幸，參演續集絕對是他的夢想。

張震型爆行紅地氈

至於首次拍攝全英語電影的張震，談及拍攝該片時表示：「當導演問我有沒有興趣演岳醫生(片中角色)時，我感到非常高興，得到丹尼斯的信任去演繹這角色，是個很美妙的經驗。」

香港搶先上映

《沙丘瀚戰》改編自Frank Herber於1965年出版的同名小說，故事講述才華洋溢的少年Paul Atreides，命中注定要完成超乎他認知的偉業，勇闖宇宙中最危險的星球，守護家人和子民的未來，但多個邪惡勢力為了奪取這星球獨有的珍貴資源而展開戰爭。此小說曾於1984年被大衛連治(David Lynch) 拍成《星際奇兵》搬上大銀幕，但口碑麻麻。新版本獲不少影評大讚電影對未來世界的描述，帶出原著的神髓，但亦有指部分演員表現未如理想。該片將於本月16日在港上映，美國則會於10月22日在戲院及影視串流平台HBO Max同步公映。