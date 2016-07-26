娛圈性醜聞｜男演員涉「衰十一」 無綫陳戩浩陳銳峰急澄清

近日娛圈又爆性醜聞。警方上周三(2日)拘捕一名涉嫌「與年齡在十六歲以下的女童非法性交」的24歲陳姓男子，有消息指被捕男子是一名24歲男演員，最近曾參演一齣電視劇，事件引來大批網民推測誰是「衰十一」真兇，其中兩位被指是嫌疑人的無綫藝員陳銳峰和陳戩浩(Darryl)，先後在社交平台澄清與事件無關。

陳戩浩：係咪要影埋身份證出嚟？

事緣，警方於周二（1/9）接獲一名14歲女童報案，關於8月中旬與一名男性到到尖沙咀區內一酒店發生性行為，經調查後拘捕報稱是演員的疑犯。消息傳出後，在現正播映的《七公主》演「阿B」的陳戩浩(Darryl)在IG限時動表示：「大佬啊，我今年先23咋。」並重申「唔係我唔係我」，其後他又轉發維基網站的資料，稱被人更改出生年份，「咁憎我咩，我係咪就嚟要影埋身份證出嚟？」而跟他合作拍串流視頻的陳嘉俊亦受牽連，兩人自嘲「咁大個仔第一次受咁多人關心」。

陳銳峰澄清是26歲

而另一位嫌疑人是曾在《愛‧回家之開心速遞》演年輕版「雷公」的陳銳峰(Rio)，是嫌疑人之一。不過已有網民在討論代其澄清他是2019年第30期無綫電視藝員訓練班的畢業生，他感激有網民代其撇除嫌疑，並更正他並非網傳的25歲而是26歲。