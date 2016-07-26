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娛圈性醜聞｜男演員涉「衰十一」 無綫陳戩浩陳銳峰急澄清
1 小時前
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衰十一娛圈性醜聞與年齡在十六歲以下的女童非法性交陳銳峰陳戩浩無綫男演員
娛圈性醜聞｜男演員涉「衰十一」 無綫陳戩浩陳銳峰急澄清
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陳戩浩(右)有份參演TVB劇集《七公主》。(陳戩浩IG)
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陳銳峰曾在《愛回家開心速遞》演年輕版雷公。(陳銳峰IG)

近日娛圈又爆性醜聞。警方上周三(2日)拘捕一名涉嫌「與年齡在十六歲以下的女童非法性交」的24歲陳姓男子，有消息指被捕男子是一名24歲男演員，最近曾參演一齣電視劇，事件引來大批網民推測誰是「衰十一」真兇，其中兩位被指是嫌疑人的無綫藝員陳銳峰和陳戩浩(Darryl)，先後在社交平台澄清與事件無關。

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陳戩浩澄清不是涉案人。(陳戩浩IG)
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陳戩浩笑言要拎身份證來澄清。(陳戩浩IG)

陳戩浩：係咪要影埋身份證出嚟？

事緣，警方於周二（1/9）接獲一名14歲女童報案，關於8月中旬與一名男性到到尖沙咀區內一酒店發生性行為，經調查後拘捕報稱是演員的疑犯。消息傳出後，在現正播映的《七公主》演「阿B」的陳戩浩(Darryl)在IG限時動表示：「大佬啊，我今年先23咋。」並重申「唔係我唔係我」，其後他又轉發維基網站的資料，稱被人更改出生年份，「咁憎我咩，我係咪就嚟要影埋身份證出嚟？」而跟他合作拍串流視頻的陳嘉俊亦受牽連，兩人自嘲「咁大個仔第一次受咁多人關心」。

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陳銳峰澄清現年是26歲。(陳銳峰IG)

陳銳峰澄清是26歲

而另一位嫌疑人是曾在《愛‧回家之開心速遞》演年輕版「雷公」的陳銳峰(Rio)，是嫌疑人之一。不過已有網民在討論代其澄清他是2019年第30期無綫電視藝員訓練班的畢業生，他感激有網民代其撇除嫌疑，並更正他並非網傳的25歲而是26歲。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/娛圈性醜聞｜男演員涉「衰十一」-無綫陳戩浩陳銳峰急澄清-283325
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