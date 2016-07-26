娛圈性醜聞｜24歲陳姓男藝人疑為陳輝豐 曾與劉俊謙蘇皓兒拍廣告

警方上周三(2日)拘捕一名涉嫌「與年齡在十六歲以下的女童非法性交」的24歲陳姓男子，有消息指被捕男子是一名24歲男演員，最近曾參演一齣電視劇，事件引來大批網民推測誰是「衰十一」真兇。昨日有報道引述消息指涉案男士為陳輝豐(Hugo)，自稱是「演員」，雖有參與電視劇演出，但為閒角，平日主力是拍廣告，曾先後跟《幻愛》男主角劉俊謙及蘇皓兒拍攝耳機和樓盤廣告，但在廣告中也只是大閒角。

自稱25歲 實際24歲

陳輝豐及後向傳媒否認，並強調自己「唔會搞一個14歲嘅女仔」並稱自己是25歲，然而資料顯示Hugo生日為1996年12月13日，由於仍未生日，所以Hugo實為24歲。他的社交平台的限時動態仍如常更新，似乎未受事件影響心情，但已有網民到他的帖文留言表示「等食花生」。

疑發生3人性行為

報道指陳姓男藝人透過交友軟件「探探」認識涉案女事主，其後相約到酒店發生性行為，同行還有一名女子，3人疑在房內進行3人性行為。其後女事主染上性病，遂向成年女網友傾訴，該名女網友擔心對方受騙，於是提她報案。警方為了確認涉案男子身份，透過事主再相約對方見面而作出拘捕，而涉案男藝人現暫准以1萬元保釋候查，下月向警方報到。