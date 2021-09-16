媽媽的神奇小子專訪｜自言贏在起跑線 楊偉倫演殘障運動員：絕不輕看小角色

有種演員，即使不是主角，卻能讓觀眾留下印象，憑《大叔的愛》演梓平哥成功入屋的楊偉倫(阿卵)正是這一類。演藝學院畢業的阿卵，是獨立樂隊朱凌凌的成員之一，早期活躍於劇場界，曾兩度獲頒男演員獎，近年開始拍電影和劇集，他在電影《媽媽的神奇小子》中演蘇樺偉的接力隊友「儍強」，一口「𦧲𦧲脷」的對白，令全場爆笑。看似毫不起眼的喜感角色，原來不易拿捏，阿卵認真表示，最難是搞笑但不能變成嘲笑，即使看來駕輕就熟的角色，也不能輕視。

最難是搞笑但不嘲笑

阿卵的角色是融合了兩位蘇樺偉隊友的特徵，口齒極度不清，一開口就令人忍俊不禁，演少年蘇樺偉的馮皓揚憶述，「第一次對戲，唔知他的角色要這樣，真係嚇一嚇，後來才慢慢習慣。」阿卵澄清角色原型沒這麼嚴重，只是戲劇化的處理，「有時導演嫌我講得太清楚，叫我再『𦧲』啲，這角色好玩之處，我要知講甚麼對白給觀眾聽，同時又要讓他們聽不到。」對主修表演的阿卵來說，「𦧲𦧲脷」講對白絕非最大挑戰，「最難拿捏是既要強化角色特徵，但絕不可嘲笑殘障，最擔心讓人覺得貶低角色，要將劇情的笑位放在角色互動和兄弟情，以及他們對跑步的熱誠和彼此間友誼，營造正面氛圍。」

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我是贏在起跑線

戲裡的偉仔雖是殘奧徑賽金牌得主，但僅為政府每月三千元資助，曾因幫補家計而放棄運動員理想，轉職做速遞員。問阿卵可有窮到想放棄演員夢的日子？演舞台劇出身的他笑言：「做劇場向來很難發達，幸好我沒家庭負擔，所以我是贏在起跑線！」他自言既不追名牌、對飲食要求也不高，加上住屋有家人預備，不用供樓交貴租，奉行「無錢就慳啲」的原則，靠積儲也能捱過窮日子，「雖然試過好耐沒戲演，搵唔到食，點算？好彩未窮到撳唔到錢的階段，但的確有同行朋友要搵兼職，也有師兄弟妹因為沒演藝工作，最終因經濟負擔要轉行。」另一慶幸是有樂隊「朱凌凌」的4位兄弟互撐，他形容就像《神奇小子》裡的偉仔與接力隊友，有笑有淚的邁向共同目標，「朱凌凌有段時間沉靜了，正因大家各自有不同範疇的工作，幾位兄弟通常比我行得快，由演舞台劇轉去拍電影拍劇，他們會分享經驗。」

堅守態度 總有人看到

由舞台走到影視演出，走實力路線的的阿卵，近日憑梓平哥一角成功入屋，知名度提升，可有吐氣揚眉之感？阿卵笑言，「如果我較年輕，可能覺得風光了，但現已近40歲，在圈中一段日子，無論有冇人識都會盡力做好角色，若說最大分別是機會多了，多人找我演不同角色，早前拍了套戲，演陰沉角色，跟以前很不同。」他語重心長地說，演技可慢慢鍛練，最重要是態度，「即使套戲沒有很大迴響，若你認真和俾心機，創作人始終會睇到你的工作態度，當有合適的角色就會考慮你，心態要堅守，即使看似手到拿來的角色，絕不能輕視。」

文：Grace 攝：林俊源

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