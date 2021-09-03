媽媽的神奇小子｜票房將破2000萬 吳君如四出謝票：謝到年三十晚

由吳君如監製及主演的電影《媽媽的神奇小子》，故事根據前殘奧金牌得主蘇樺偉真人真事改編，電影自8月12日上映至今，票房勢如破竹將破2,000萬，吳君如更四出謝票，成為電影「謝票女王」。

電影叫好叫座，日前特別舉行慶功，出席包括吳君如、張繼聰、梁仲恆、林家熙(Locker)及小演員天諾等。戲中多位兒子為君如送上花束及「謝票女王」獎狀，更為蘇媽與偉仔送上花束及一部偉仔喜歡的遊戲機。

《媽媽的神奇小子》謝票活動超過100場，單是君如已四出謝票超過50場，君如說：「因為有觀眾入場，先會有多場謝票，是相輔相成，過去我們有不同造型出現於謝票活動，是因為想向所有運動員致敬。」

君如笑說：「我還未出動鯊魚戰衣，剛花了整個月時間謝票，我們起碼會再謝票半年，謝到年三十晚，順勢接埋我部賀歲片。」君如指Locker曾透露票房達1,200萬便穿鯊魚戰衣慶祝。

而張繼聰除了戥團隊高興，他指觀眾享受齣戲是最重要，他說：「期望票房再上到三、四千萬，到時要看他們穿泳衣泳褲慶祝，套戲可以有很長的播映期，靠口碑累積觀眾。」張繼聰指這齣電影與運動員形成一個新潮流，令更多人關心及支持香港運動員，他說：「運動員都要生活到，我好多朋友亦是職業運動員，他們生活刻苦，有想像不到的艱難，希望條件可以提升。」

梁仲恆首次擔正演出電影便叫好叫座，他笑說：「起碼不用第一次就做票房毒藥，正如齣戲所說，我們的票房是後來追上，與運動員精神一樣，希望大家別只聚焦在獲獎牌的運動員身上，希望香港支持整個運動界別。」

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