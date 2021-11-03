媽媽的神奇小子｜票房邁向3000萬 吳君如「中美電影節」獲影后殊榮

由吳君如監製兼主演、真人真事改編的電影《媽媽的神奇小子》，自今年8月上映至今好評如潮，票房邁向3,000萬，日前除了宣佈本片代表香港角逐第94屆奧斯卡金像獎最佳國際影片外，今日再收到好消息，主角吳君如在今屆「中美電影節」榮獲影后殊榮，電影同時獲得大獎「金天使獎」，以表揚《媽媽的神奇小子》為一部優秀影片。

中美電影節是由多間美國娛樂及媒體機構於美國洛杉磯聯合舉辦之華語電影節，吳君如憑此電影奪得「最佳女演員」獎項，君如藉此拍攝一段短片發表感言及向觀眾、台前幕後及大會致謝。

君如在片中說：「《媽媽的神奇小子》是一部好神奇的電影，由8月中上畫到現在仍未落畫，由開始上畫當日開始，我們總共去了500場謝票活動，很多人問我為何要這麼辛苦，原因是難得有一部電影這麼有感染力，很多觀眾看完後都不捨得離場，還要喊着多謝我們拍了一部這麼好的電影，我很感恩可以為這部電影謝票，我亦更加感恩，這部戲仍未落畫，你們已經給我獎項，多謝中美電影節，多謝各位評審，聽講這個獎項很重，我還有一個人是很想多謝的，他是一個很重要人物，就是這部電影的監製......即是我，我更加想多謝導演尹志文，他堅持了十年，要拍這部改編自蘇媽及蘇樺偉的感人故事，我更加要多謝台前幕後的工作人員，更加要多謝一班很優秀的演員，不過今次是有點可惜，這部電影沒有在美國的影院上畫，我也沒機會飛過來與你們謝票，但不緊要，電影已經在Netflix上架。」