媽媽的神奇小子｜逼真演技嚇親「小樺偉」 吳君如慨嘆：「蘇媽從冇鬆過一口氣」

由吳君如監製兼主演的電影《媽媽的神奇小子》，改編自殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉和媽媽「蘇媽」橫跨八十至千禧年代的奮鬥事蹟。在戲中演「蘇媽」的君如，分別與4名演繹蘇樺偉的演員展示不同年齡階段的母子關係，其中演幼年蘇樺偉的4歲小男孩本身亦不良於行，在片場表現醒目精靈，一舉手一投足都與君如有深刻互動，君如指小演員在悶熱的環境下，耐心等待數小時埋位演出，加上本身不良於行，飾演痙攣而最終能站立一刻，顯出蘇樺偉的堅毅精神，令君如甚為感動，帶動她完全投入「蘇媽」角色。

其中一場戲講述「蘇媽」要在工廠返工兼照顧不良於行的兒子樺偉，更要激動地喝罵小樺偉，令君如深深感受到「蘇媽」的艱難，君如說：「戲中的『蘇媽』其實從來都冇鬆過一口氣，睇住個仔唔係普通人，要扶住佢成長。」作為媽媽的君如，在拍攝時不忍呼喝小朋友，但要按劇本將戲拍好，其影后級演技更嚇驚小樺偉，她說：「拍嘅時候真係好驚，4歲嘅小演員被我大聲喝，佢真係好驚，然後唔肯埋位，我當時覺得真係嚇親佢，自己係好入戲，但係令小朋友好驚。」君如笑言最後使出「絕招」，在拍攝前以10杯雪糕利誘小演員，君如說：「我話拍完畀10杯雪糕佢，我不停同佢解釋演戲其實係假，喺攝影機面前嘅演出係假嘅，真實我唔係咁。始終咁細嘅小朋友喺片場會害怕，佢真係好叻仔。」

此片由新晉導演尹志文執導及編劇，張繼聰、梁仲恆、胡子彤、錢小豪、楊偉倫、吳肇軒、陸永、麥沛東、鍾雪瑩等真摯演出，電影於8月正式公映。