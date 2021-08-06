孖MC張天賦以追夢經歷拍廣告 陳蕾：試過變賣家當維生

將於10月底在麥花臣舉行音樂會的陳蕾(Panther)，早前跟Erci Kwok和同門師道MC張天斌為虛擬銀行拍首個電視廣告，並以自身不顧一切追尋音樂夢的經歷創作主題曲《凡星》，歌曲以「誰都可以發光，只要找對地方」為主題，在廣告尾段驚喜現身的MC張天賦坦言，「沒想過busking可以玩到做歌手仲兼電視廣告。」

是次廣告以音樂劇場形式說故事，令人想起陳蕾、MC和Eric Kwok的真實人生。故事講述一個不顧一切、追夢追到開演唱會的女歌手，為夢想每日打幾份工，甚至變賣家當，陳蕾形容創作主題歌猶如重寫真實人生故事，「自己一路走來，跟故事女主角一樣，我都試過變賣家當維持生計，但仍深信由比賽舞台走到今日，只要有找對地方，大家都可盡情發光。」廣告有幕拍攝她開演唱會，也率先預告了她10月底的麥花臣演唱會。

Eric Kwok在廣告中演為現實放棄理想的中年男歌手兼經理人，其中一句「我夠想做歌星，你睇我而家，演唱又做、導師又做，連經理人都做埋，淨係唔搞音樂咋！」某程度上亦呼應Eric Kwok的多重身份，不過，他依然有做監製並培育新人，曾是選秀導師又是音樂人的Eric，大讚陳蕾和MC「兩人唱得、作歌又好聽，做戲又得，用返廣告台詞個句，兩個都係『星，』一定『升』。」

從busking到前年奪得《全民造星II》亞軍、今年正式出道的MC，首次拍電視廣告做回自己演追夢的busker，他坦言，「以前未必有諗過玩busking可以玩到做歌手仲拍埋電視廣告。」他表示對Panther的新歌和音樂劇場很有共鳴，雖然拍攝前僅得一晚練彈練唱，但經過通宵練習，拍攝時一take過完成，令工作人員嘆為觀止。